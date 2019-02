Sánchez exige a Casado y Rivera lealtad ante la crisis en Venezuela

Publicada el 02/02/2019 a las 14:03 Actualizada el 02/02/2019 a las 14:46

El 'tamagochi' por "vagones de primera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a los presidentes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, quepara afrontar la actual crisis política en Venezuela . Sánchez se ha preguntado por qué "lo que es posible en Europa", no lo sea también en España. "La política exterior respecto a Venezuela es una cuestión de Estado, por eso no les pido que apoyen al Gobierno, eso es imposible hablando de Casado y Rivera, pero les pido que sean leales con el Estado", ha señalado durante un acto de partido en Zaragoza recogido por Europa Press.El presidente se refiere a, y más en concreto el Gobierno de España con Emmanuel Macron y Angela Merkel, al dar un ultimátum a Nicolás Maduro para convocar unas elecciones "libres, justas y transparentes". Sánchez ha explicado que los tres mandatarios, perteneciendo todos "a tres familias políticas distintas", se hayan puesto de acuerdo en una misma posición frente a la crisis en Venezuela y, sin embargo, en España no se haya logrado.Por ello, ha arremetido contra el PP, Ciudadanos y Vox, al decir que. Frente a ello, Sánchez ha exigido "moderación y sentido común". En este sentido, ha dicho que estas formaciones políticas se preguntan "por qué caen en las encuestas ", a lo que el presidente ha respondido que se debe a que "cada vez que se alejan más de la moderación se acercan más a la irrelevancia política". "Más allá de las ideologías políticas, la moderación y el sentido común lo representa el PSOE y el Gobierno de España" frente a los partidos de derechas "que compiten para ver quién defiende peor la unidad de España", ha apuntillado.Para Sánchez, estos partidos "" cuando, según él, la unidad de España "se defiende alineando los valores del país con la unidad, la igualdad y la diversidad territorial". El presidente también ha hecho alusión al: "no sabían si se refundaban o no pero, mientras, se fundían con la ultraderecha", una estrategia política que considera que "no les saldrá gratis", al suponer la "radicalización" del partido.Así se mostrado Sánchez en un acto de partido en Zaragoza para dar su respaldo a las candidaturas de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón y de Pilar Alegría a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones de mayo, después de que ambos lograsen erigirse como candidatos en las primarias del PSOE. En el acto, el líder socialista se ha comprometido a que, conocido popularmente como "Tamagochi" debido a las continuas reparaciones que precisa, se sustituya por "vagones de primera clase", al mismo tiempo que ha asegurado que el corredor mediterráneo y el cantábrico "se van a hacer realidad".Respecto al, actualmente en tramitación en el Congreso, el presidente ha hecho hincapié en las medidas adoptadas sobre el mercado laboral, el sistema educativo, el Estado de Bienestar, el sistema de pensiones o el reto del cambio climático. Concretamente, en el ámbito del mercado laboral, Sánchez se ha marcado como objetivo reducir la tasa de desempleo juvenil en diez puntos porcentuales y ha sacado pecho de que 2018 supuso "la mayor creación de empleo desde el año 2006".También ha calificado el nuevo impuesto a los servicios digitales, conocido comoque grava aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, de "justicia fiscal", añadiendo que se trata del primer Gobierno en Europa en aprobarlo.Con todo ello, y después de lo sucedido en los, Sánchez ha llamado a la "movilización" para que la gente acuda a votar en las próximas elecciones de mayo: "no podemos quedarnos en casa, hay que movilizarse para defender la España que queremos y no a la que nos obligaron durante 40 años".