El candidato del PP a la alcaldía de Madrid hace suyo el discurso de Maduro y le pide a Sánchez que convoque elecciones

Publicada el 04/02/2019 a las 13:25 Actualizada el 04/02/2019 a las 13:26

'Ha tardado más de 10 días'

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid,, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo,, ha hecho lo "correcto" al reconocer acomo presidente de Venezuela pero. Dicho esto, ha pedido al presidente del Gobiernoy convoque también comicios en España.Este argumento es, que estos días respondió así al ultimátum lanzado por el jefe del Ejecutivo español instándolo a que convocase elecciones presidenciales."Pedro Sánchez tarde, pero ha hecho lo correcto. Ahora que convoque él también elecciones en España si es posible, por favor", ha declarado Almeida a los periodistas a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional que presidepara diseñar la estrategia electoral del PP. Almeida ha señalado que "no deja de ser irónico que Sánchez condicione la proclamación de Juan Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela a la convocatoria de elecciones", ha manifestado, para insistir en que "se podría aplicar el cuento y también".El dirigente del PP le ha afeado a Sánchez que haya tardado. A su entender, es un paso que el jefe del Ejecutivo "no hace por convicción sino porqueque reconocer Guaidó en un ejercicio de dignidad política".En este punto, ha resaltado que Sánchez debería "por deferencia y cortesía constitucional", Pablo Casado, porque ésta es una "política de Estado" y el Partido Popular "por mucho que le moleste" es el "primer partido de España". Almeida ha insistido en que en España debe hacer elecciones generales "inmediatamente" porque el país "no merece seguir estando en manos" de Bildu y de los independentistas, que, según ha recalcado, dieron "un golpe de Estado" en Cataluña.