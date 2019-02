Los taxistas de Madrid cumplen 15 días en huelga pendientes de una nueva reunión con la Comunidad

Publicada el 04/02/2019 a las 09:32 Actualizada el 04/02/2019 a las 09:33

Huelga "larga e intensa"

Suspenden reunirse en Génova y mantienen hacerlo en Sol

Los taxistas de Madrid cumplen este lunespendientes de una nueva reunión con la Comunidad tras una última propuesta del sector para resolver el conflicto con los VTC. Fue este pasado viernes cuando hicieron llegar al Gobierno regionalen la que han planteado que sean los ayuntamientos quienes fijen el tiempo de antelación en el que se contraten los vehículos de alquiler con conductor (VTC).Por su parte, el Gobierno regional ha respondido quea comienzos de esta semana, una vez se termine de analizar la propuesta del sector, aunque el presidente de la Comunidad de Madrid,, ha recordado que no aceptarán "nada que suponga la desaparición de las VTC en la región".El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid,, ha asegurado que están preparados para unay ha informado de que asociaciones del sector están gestionando líneas de microcréditos para apoyar a los compañeros tras quince días de paro.Las primeras jornadas de huelga coincidieron con la. Allí, se llegaron a producir detenciones y Samur-Protección Civil tuvo que atender a alguno de los manifestantes. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital acordaron entonces un, que entre otras medidas, incluía la sustitución de la precontratación temporal —solicitar el servicio con un tiempo de antelación—, por la espacial, que establece una distancia entre el vehículo que se pide y el cliente.Los taxistas rechazaron esta propuesta, y desde la Comunidad de Madrid se aseguró quey que se velaba por la convivencia de ambos servicios. A partir de entonces, se sucedieron los cortes de vías por parte de los taxistas como la Castellana y la Gran Vía, y en la última semana se han concentrado en la Puerta del Sol por la parte para pedir a Garrido una "solución".Los manifestantes corean consignas como "Garrido dimisión", "Ni un paso atrás", "Somos taxistas, no terroristas", o "Cucaracha el que no vote", esta última consigna en alusión a los VTC. Este domingo, los taxistas han emprendido unaen la que han vuelto a reivindicar una solución.Las asociaciones de taxistas han decidido, como gesto de buena voluntad para tratar de abrir la negociación con la Comunidad de Madrid de cara a impulsar una regulación de las VTC.Fuentes del sector han señalado que, no obstante,, como en la última semana. Los taxistas esperan que el Gobierno regional los convoque para analizar el nuevo borrador de reglamento de la VTC planteado por las asociaciones, que apuesta por una regulación de la precontratación temporal por parte de los ayuntamientos.