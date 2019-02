Alberto Garzón reconoce diferencias con Más Madrid que "pueden ser insalvables" y apunta a dos listas diferentes

Publicada el 05/02/2019 a las 11:41 Actualizada el 05/02/2019 a las 11:42

Reunión con Más Madrid

El coordinador federal de IU,, ha asegurado este martes que en la reunión de ayer junto a, Equo y Anticapitalistas para buscar una confluencia en Madrid se constataron diferencias "que pueden ser insalvables" y ha pedido naturalizar que se puedan presentarEn una entrevista en RNE , el dirigente de IU ha reconocido que haycon agentes como Más Madrid. "Vamos a verlo, pero si son insalvables hay que normalizar que haya varias candidaturas", ha señalado. De esta forma, Garzón ha apuntado a que IU vaya en otra candidatura distinta a la de Más Madrid. "Si por un lado está la de, por el otro tendremos que recomponer el resto de actores y trabajar por la unidad más amplia posible para que haya una candidatura con valores que no son compatibles con la de Errejón", ha explicado.El dirigente de IU pone el acento en que su formación está haciendo un esfuerzo para recomponer la brecha en izquierda, pese a no ser responsables de la fractura. "En Madrid hay una situación no deseada, ya no hay una candidatura de unidad", considera. Garzón, en todo caso, ha rechazado que IU y Podemos no vayan juntos en los comicios de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, ya que serían tres candidaturas en el espectro de la izquierda, además de la del PSOE. ", si ya es complicado el escenario, un grado más de fragmentación sería indeseable", ha subrayado.En cuanto a sí se ha replanteado el acuerdo con Podemos tras la marcha de Errejón, Garzón ha defendido el acuerdo firmado con el partido de. Así, ha indicado que existen comunidades en las que ambas formaciones irán separadas pero en el caso de Madrid. "Tenemos claro que la unidad es un camino importante para poder maximizar las posibilidades, pero no es un fin en sí mismo", ha recalcado, defendiendo la política de alianzas de IU.El documento de propuesta de confluencia que IU Madrid ha puesto encima de la mesa en la reunión en la que participaron ayer junto a Más Madrid, Equo y Anticapitalistas baraja la posibilidad de que en este espacio a la izquierda del PSOE se conformen finalmentetanto para el Ayuntamiento de la capital como para la Presidencia regional."Si este proceso de debate colectivo no fuese capaz de generar un único espacio transformador para la región de Madrid, es necesario comprometerse firmemente a que no se irá a una confrontación constante entre los distintos espacios", señala el escrito. En este sentido, apuestan pory piden que todos los actores se comprometan, en caso de competición electoral, a poner "por delante las necesidades del pueblo madrileño, apostando por una coordinación posterior a las elecciones para echar a las derechas de los gobiernos autonómicos y municipales".