El Gobierno acepta la figura de un "coordinador" y no de un "mediador" en la mesa de diálogo político sobre Cataluña

Publicada el 05/02/2019 a las 17:00 Actualizada el 05/02/2019 a las 18:33

Diálogo dentro de la ley

El PP ve una "traición" a España

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha aceptado este martes laen la mesa de diálogo político con los partidos independentistas sobre la situación en Cataluña , pero ha rechazado que esta persona pueda considerarse un mediador, informa Europa Press."No hacen falta mediadores ni para el Gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, convocar," en esa mesa de "diferentes partidos", pero "", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado, donde ha aclarado que en esa mesa de partido los socialistas estarían representados por el PSC.Esta iniciativa de crear una mesa de partidos fue explorada en una de las reuniones recientes entre Calvo y el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi. Se trata de crear una la vía institucional que representa la Comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut. Una mesa en la que los partidos puedan hablar conque en el diálogo entre instituciones.El problema que ha impedido hasta la fecha la concreción de esta mesa de partidos es que el Ejecutivo defendía que se ciñera a la participación de, mientras que los independentistas exigen que sea de ámbito estatal, para que pueda participar Podemos.A pesar de que el PDeCat vincula la creación de una mesa de diálogo político sobre Cataluña en presencia de testigos neutrales con su eventual renuncia a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) , Calvo ha desligado una cosa de la otra.La vicepresidenta ha defendido la práctica del, por lo que ha rechazado que en ese contexto se precisen mediadores. "a dialogar dentro de la ley para resolver una situación tan complicada como la de Cataluña", ha señalado en alusión a PP y Ciudadanos.Sin concretar quién podría ejercer ese papel de coordinador o relator, Calvo ha explicado que debería ser "alguien que entienda bien de todo" lo que se está "hablando en este país, que es de"."Estamos hablando de la, de nuestro orden constitucional e intentando dar salida a una situación que en 2011 el PP se encontró con una Cataluña en que sólo el 10% votaba independentismo y cuando se fueron dejaron una sociedad en la que el 47% votaba independentismo", ha deslizado Calvo, quede renunciar a dialogar, a ocupar el espacio y de no entender que uno de los valores superiores de la Constitución es el pluralismo político.En una referencia directa a PP y Ciudadanos, Calvo les ha afeado que no acudieran a la primera convocatoria de la mesa de partidos catalanes impulsada por el president Quim Torra cuandoYa en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, Calvo ha vuelto a referirse a la iniciativa de la mesa de partidos en respuesta a una pregunta del senador del PP, Ignacio Cosidó, para quieninternacional, reconocer lade la otra parte, vulnerar la Constitución española" y "traicionar a España".Ante la acusación del PP de que el Gobierno está cediendo a las exigencias de los independentistas en torno a esta mesa de partidos con tal de salvar los Presupuestos, Calvo le ha replicado que el Ejecutivo "cede al diálogo siempre y si se trata de los Presupuestos,de la Cámara para intentar que salgan adelante". "¿Le parece a usted raro para un gobierno en democracia?", le ha interpelado.Para Cosidó, sin embargo, la minoría parlamentaria en la que se encuentra el PSOE "para sentarse en una mesa a negociar en nombre de España cuando una mayoría de españoles no se siente representada en esa negociación"."Renuncien, rectifiquen, por sentido de Estado, por lealtad al Gobierno de España y por dignidad democrática. Pero si quieren persistir en el error pónganlo en un programa electoral y dejen que los españoles voten, que la repuesta que les van a dar es muy clara", ha exigido Cosidó.La vicepresidenta ha pedido por su parte al PP que deje dialogar al Gobierno y, "con ley y diálogo", a la crisis que afecta a Cataluña y al resto de España. "Su imaginación es producto de lo que usted considera que es un delito. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena", ha zanjado Calvo.El PP que dirige Pablo Casado ha advertido después al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que el Partido Popular "" consentirá que el Gobierno sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el "golpismo independentista", ya que, a su entender, eso supone de facto "legitimar como admisibles las demandas separatistas". Tras recalcar que ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, ha afirmado que dar este paso justo cuando va a arrancar el juicio del procés, es una "puñalada por la espalda a la Justicia"."Sea cual sea el nombre que le atribuyan, responde a lo que el señor Torra (presidente de la Generalitat) solicitó por carta el pasado 26 de septiembre al Gobierno y a la comunidad internacional, en la que reclamaba el 'inicio de una mediación sin pre-condiciones', a la que seguirían los 'términos del referéndum'", ha asegurado el PP en un comunicado.Ante estos hechos, el PP ha recalcado que "ni la soberanía nacionalsino que se defienden". "Nunca, bajo ninguna circunstancia, el Partido Popular va a admitir o consentir que el Gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el golpismo independentista", ha advertido.Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos,, ha acusado al Gobierno de estar dando "respetabilidad" a los partidos de los golpistas al aceptar la mediación o los observadores que ha pedido la Generalitat de Cataluña para la mesa de partidos que el Gobierno de Joaquím Torra quiere que se cree en el ámbito estatal.En declaraciones a Europa Press, Girauta ha afirmado que se trata de "" del Gobierno de Pedro Sánchez ante el separatismo, "colocándose en un plano de igualdad". En su opinión, "les da solemnidad y respetabildiad a los partidos de los golpistas".