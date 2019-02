El Papa asume que el abuso sexual a monjas por parte del clero "es un problema cultural" que "todavía se hace"

Publicada el 05/02/2019 a las 20:28 Actualizada el 05/02/2019 a las 20:29

Benedicto XVI clausuró una congregación religiosa corrupta

El Papa ha asumido que el maltrato y abuso a monjas por parte del clero "es un problema" que "todavía se hace", al tiempo que ha denunciado que "la mujer es considerada de segunda clase". Así lo ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma de su viaje de apenas 40 horas a Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Informa Europa Press."Es cierto, dentro de la Iglesia ha habido clérigos que han hecho esto. En algunas civilizaciones de manera más fuerte que en otras. Ha habidoque han hecho esto. Y yo creo que todavía se hace: no es que se acaba cuando te das cuenta. La cosa sigue adelante así. Y desde hace tiempo estamos trabajando en esto. Hemos suspendido a algunos clérigos, expulsados, y también (no sé si ya se acabó el proceso) deshecho alguna congregación religiosa femenina que estaba muy relacionada con este fenómeno", ha señalado el Pontífice.Un periodista ha recordado al papa Francisco el artículo publicado por la revista femenina de L'Osservatore Romano en la que se denunciaba el abuso sexual que han sufridopor parte de sacerdotes. Así, le ha preguntado si es posible pensar que la Santa Sede puede hacer algo paratambién este problema"Es cierto, es un problema. El maltrato de las mujeres es un problema. Yo osaría decir que: la mujer es considerada de segunda clase", ha contestado el Papa. Además, ha señalado que se trata de "un problema cultural" que "llega incluso a los feminicidios". El Papa ha dicho que se trata de "una corrupción"."¿Hay que hacer algo más? Sí. ¿Tenemos la voluntad? Sí. Pero es un camino que viene de lejos . El Papa Benedicto tuvo la valentía de clausurar una congregación femenina que tenía cierto nivel, porque había, incluso sexual, por parte de clérigos o por parte del fundador. A veces el fundadora las monjas, puede llegar a esto. Quisiera subrayar que Benedicto XVI tuvo la valentía para hacer muchas cosas en relación con este tema", ha manifestado."Hay una anécdota: él tenía todos los documentos sobre. Él trataba de hablar de ello, pero había, no podía llegar. Al final, el Papa, deseando ver la verdad, hizo una reunión y Joseph Ratzinger se fue de allí con el sobre y todos los documentos. Cuando regresó, le dijo a su secretario: "ponla en el archivo, ganó el otro equipo", ha relatado."No debemos escandalizarnos por esto, son pasos de un proceso. Pero cuando se convirtió en Papa, lo primero que dijo fue: "Tráeme esto del archivo". El folklore lo presenta como débil, pero no tiene nada de débil. Es un hombre bueno, un pedazo de pan es más malo que él, pero es un hombre fuerte", ha comentado. "Sobre este problema: rece para que podamos seguir adelante. Yo quiero seguir adelante. Hay casos. Estamos trabajando", ha concluido finalmente.