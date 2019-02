Hacienda obligará a los padres a devolver lo que desgravaron por 'donaciones' a colegios concertados

Publicada el 05/02/2019 a las 11:40 Actualizada el 05/02/2019 a las 12:15

La ministra de Haciendaha negado que exista un "cambio de criterio" por parte de la Agencia Tributaria respecto a la desgravación de las cuotas mensuales, denominadas donaciones, de los colegios concertados y ha confirmado que las familias que hayan declarado estas cantidades como donación deberán hacer. Este martes, El Confidencia l ha informado de que el Gobierno estudia que la Agencia Tributaria "" las cuotas que los padres abonan por la escolarización de sus hijos, que pasarían a dejar de considerarse donaciones.Por su parte, la Agencia Tributaria ha precisado a Europa Press que "no existe" sobre los citados donativos, si no que aquellos casos detectados se deben a "controles puntuales que desde hace tiempo se vienen realizando en el territorio".En el marco de estos controles, Hacienda ha detectado que "un donativo no era tal y obligó a regularizar". La regularización se produce cuando se detecta una contraprestación por ese pago; es decir, cuando el supuesto donativo financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno. "En ese caso no es un donativo y se regulariza: se elimina la deducción en el IRPF", ha precisado la Agencia Tributaria.La titular de Hacienda ha insistido precisamente en que "no ha habido, sino que parece que algunas familias se habían desgravado en términos de donación (estas cuotas), cuando es un dinero que se entrega a cambio de una prestación y, por tanto, no puede seguir estos parámetros", ha precisado Montero en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.La ministra ha explicado que la "mayoría de las familias han consignado (esas cuotas) adecuadamente y no ha habido". En el caso de las que han declarado las cantidades como donación, ha argumentado que "le corresponde a la Agencia Tributaria, que es la que abre los expedientes, decidir si ha habido una clara interpretación de la norma y si no ha habido un acomodoa ésta, se le pedirá a la familia que haga una declaración complementaria".