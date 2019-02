Publicada el 05/02/2019 a las 12:32 Actualizada el 05/02/2019 a las 12:33

El presidente de Ciudadanos,, ha afirmado este martes que la "primera opción" de su partido a la hora de pactar tras las próximas elecciones generales serán el PP y el PSOE, pero ha añadido que si Cs tiene opciones de gobernar y el PSOE lo "bloquea", no descarta "hablar" con Vox.En una entrevista en TVE , Rivera ha declarado quey abrir "una nueva etapa desde el constitucionalismo, la moderación y el acuerdo". Así ha respondido cuando le han preguntado si pediría el apoyo del PP para poder gobernar tras las próximas elecciones generales en el caso de que el PSOE fuese la fuerza más votada y que Ciudadanos adelantase al PP, como apunta la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).Sobre la posibilidad de obtener también el respaldo de Vox, el líder de la formación naranja ha dicho: "Yo. Si el PSOE impide y bloquea, pues habrá que hablar con los demás, pero nuestra primera opción es hablar con el PP y con el PSOE y ver qué mayorías se consolidan". Si no, "¿qué vamos a hacer?, ¿bloquear el país?", ha planteado, antes de señalar que el PSOE, por su parte, considera que "puede hablar con los populistas y con [Quim], que es la extrema derecha"."A ver si ahora Torra, que era el Le Pen de la política española, según Sánchez, se ha vuelto Churchill. No, es Torra y", ha comentado al recordar las palabras del presidente del Gobierno,, sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña.