Robles estudiará la sanción al cabo que firmó contra Franco pero recuerda la obligación de neutralidad de los militares

Publicada el 05/02/2019 a las 17:34 Actualizada el 05/02/2019 a las 18:01

Soldado que denunció agresión sexual

La ministra de Defensa , Margarita Robles, ha recordado que ella tendrá la última palabra en el expediente abierto al cabo primero queFrancisco Franco, aunque ha recordado que la libertad de expresión debe combinarse con la obligación dede los militares, informa Europa Press."La apertura de un expediente no significa absolutamente nada", ha sostenido la ministra tras la apertura de una un militar de la Armada que suscribió un manifiesto contra el franquismo en respuesta a otro documento a favor del dictador que suscribieron más de 140 altos mandos, la mayoría de ellos ya retirados.La ministra ha explicado que el último recurso a un expediente disciplinario, por lo que aún no hay una decisión para este cabo primero que se enfrenta a una, según ha informado El País "La última palabra la tengo yo, que tengo la costumbre de mirarme todos los expedientes", ha dicho sin querer profundizar en el caso porque aún no ha llegado a este paso procedimental.En cualquier caso, ha recordado que los militares están sujetos a una normativa en la que lapolítica. "Hay muchas formas que son libertad de expresión pero en este caso concreto no sé si además hay una serie de consideraciones políticas más", ha señalado.A su juicio, no es adecuado que un militar acuda al acto de un partido político y tampoco que "haga manifestaciones políticas en ningún sentido". "Tienen que cumplir su obligación,hasta el final y los valores y libertades constitucionales", ha subrayado añadiendo que "las frases hay que verlas en su contexto".También ha abordado la situación de la militar que ha sidodespués de haber denunciado un caso de agresión sexual por parte de un superior. La ministra ha subrayado que su expulsión del Ejército del Aire se debió a un informe médico vinculante quepara seguir en la carrera militar y ahora debe dilucidarse si está vinculado al presunto acoso."No se ha expulsado a nadie por denunciar a un superior. Se ha finalizado un compromiso por un informe médico y ahora es importantesexual", ha insistido.