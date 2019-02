Consenso en el Congreso para que la 'ley mordaza' no sancione difundir imágenes de policías salvo riesgo real

Publicada el 06/02/2019 a las 20:43 Actualizada el 06/02/2019 a las 21:17

Manifestaciones autorizadas con cuatro horas de antelación

Discutirán el 20 de febrero sobre las protrestas frente al Congreso

Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado este miércoles que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por sus detractores, no sancione la difusión dede los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que sólo se castigue el uso de imágenes o datospara la seguridad personal o familia del agente, informa Europa Press.Éste es uno de los principales consensos que se han alcanzado en la tercera reunión de la ponencia de la Cámara Baja, que se encarga de estudiar la reforma de estay que fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el PSOE y otros grupos de la oposición, según informaron fuentes parlamentarias. La ponencia dio el pasado 27 de noviembre el pistoletazo de salida a la discusión de la proposición de ley del PNV paray de las más deque los grupos parlamentarios han presentado.En la reunión de este miércoles, los grupos se han metido de lleno en el régimen sancionador, analizando singularmente las. Así, uno de los principales acuerdos ha sido el de permitir el uso de imágenes de los efectivos policiales, salvo que se ponga en peligro su seguridad, un asunto que suscita unrepresentativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP.En este sentido, los ponentes también han acordado que no sea una infracción gravee indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales. Asimismo, han resuelto facilitar laespontáneas o pacíficas permitiendo que los organizadores o promotores puedan pedir la correspondiente autorización a la Delegación del GobiernoEntre otros consensos, los grupos han pactado, además, que lade las infracciones durante una manifestación o concentraciónu organizadores de ese evento, sino en el sujeto o. Además, han consensuado que la, estupefacientes o sustancias psicotrópicassea considerada una, no grave como se considera actualmente, y que no sea sancionable la plantación o cultivo ilícito en lugares visibles al público cuando no sean constitutivos de infracción penal.Los grupos tambiénla redacción de una enmienda transaccional para ver cómo y en qué casos se puede introducir lapara limitar las infracciones y sanciones y así impulsar lo que han denominado justicia "restaurativa" con la comunidad.Se mantiene lasen zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por, así como a los clientes, pese a que algunos grupos, como Unidos Podemos, consideran que éste es un asunto que no debe estar incluido en una ley como la de Seguridad Ciudadana En el aire ha quedado uno de los asuntos más polémicos de la ley, el que tiene que ver con las, elautonómicos, y que la Ley de Seguridad Ciudadana incluye como infracción grave. Según informaron fuentes parlamentarias, tanto el PP como Ciudadanos se han mostrado partidarios depero Unidos podemos, ERC, PNV y Bildu son partidarios de. Ante esto, el PSOE ha sugerido dar una vuelta a este asunto y abordarlo en la, prevista para el 20 de febrero.