El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para explicar la propuesta del relator

Publicada el 06/02/2019 a las 10:14 Actualizada el 06/02/2019 a las 10:37

'Gol' del independentismo al Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso,, ha asegurado este miércoles que su partido va a solicitar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno,, en el Congreso para que explique "su traición" a España, tras aceptar que haya un relator en las negociaciones con la Generalitat de Cataluña. ", no tiene limite por seguir en Moncloa. Estamos viendo como el independentimso usa los Presupuestos paray Sánchez para seguir en Moncloa", ha asegurado Montserrat en una entrevista en RNE En la línea con lo expuesto en un comunicado del PP a última hora del martes, la portavoz parlamentaria ha calificado denombrar un mediador en las conversaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat y, según Montserrat, supone "doblegar a 47 millones de españoles".La líder de Ciudadanos en Cataluña,, ha asegurado que el independentismodespués de que éste haya aceptado incluir a un relator en las negociaciones con la Generalitat. Critica que Sánchez asuma el relato separatista y denuncia lo que considera unay una "vergüenza" para los catalanes.En una entrevista en la Cadena Ser Arrimadas ha insistido en que introducir un mediador en la negociación supone, para su Gobierno y para toda España". "Ha asumido el relato, el marco mental, de que no hay que fiarse de la democracia española y de que se necesita una figura externa que evite abusos", ha recalcado.Según Arrimadas, eso es lo que quería el independentismo y con Sánchez en la Moncloa "se ha conseguido". "Es un error para el futuro de todos los catalanes que no son independentistas y para el futuro de España", ha subrayado. Por ello, la dirigente de Ciudadanos llama a, ya que entiende que el "daño a la democracia" irá en aumento cuanto más tiempo pase el líder socialista al frente del Gobierno.Asimismo, la líder de la oposición en Cataluña ha asegurado que este episodio da la razón a Ciudadanos deen la mesa de partidos promovida por la Generalitat, ya que se trata de "una trampa". "Con los partidos en Cataluña quiero dialogar en el Parlament. Con esta decisión se ha visto nuestro acierto de no participar en esta farsa de la mesa de dialogo que querían poner en marcha", ha afirmado Arrimadas.