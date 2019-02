La Generalitat propone al Gobierno un listado de posibles coordinadores para el diálogo

Publicada el 06/02/2019 a las 09:11 Actualizada el 06/02/2019 a las 09:12

La portavoz y consellera de Presidencia de la Generalitat,, ha explicado que han propuesto al Gobierno un listado de posibles personas para que coordinen la. "Hemos enviado una serie de nombres y estamos esperando respuesta", con propuestas de personas que responden a un perfil internacional que han ejercido esta tarea anteriormente, ha dicho la consellera este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio Ha señalado que esta figura debe ser alguien que no tenga intereses propios que negociar con el Ejecutivo central, por lo que, y también ha reclamado "que entienda la lengua, porque si no, sería muy complicado". Preguntada por la mesa de diálogo entre el presidente de la Generalitat y algunos grupos del Parlament celebrada este martes, ha dicho que fue "positiva" aunque no se avanzó en el contenido, porque fijó la metodología que deben seguir estos encuentros, que serán mensuales.Artadi ha dicho que no se descarta que se puedan acabar tramitando los(PGE), ya que depende de lo que pase antes de los días 12 o 13 de febrero, que es cuando se votarán: "Mientras haya tiempo, siempre puede haber un cambio de velocidad y actitud por parte del Gobierno español, pero seguimos estando muy lejos".