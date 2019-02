Publicada el 06/02/2019 a las 10:04 Actualizada el 06/02/2019 a las 10:10

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, máxima responsable del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la negociación con el Govern de Cataluña para buscar una salida política a la crisis abierta en esta comunidad, intentó este miércolesa su decisión de aceptar la presencia de una figura “neutral” en el diálogo entre partidos políticos catalanes abierto por el Parlament y en el que no participan Ciudadanos, PP y la CUP.Calvo aseguró que ”lo importante es lo que de verdad se acuerda,Y recordó que los únicos acuerdos alcanzados con el Govern consisten en encauzar el diálogo a través de dos ámbitos: uno institucional, la existente comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, y otro para los partidos políticos catalanes. Ambas partes, explicó, y es en ese marco en el que el Gobierno de España ha acepta do la presencia, exclusivamente en la comisión de partidos políticos, de la figura dedijo Calvo,“ encargado de convocar, poner orden en el debate y recordar si se avanza o no se avanza”. “Es tan sencillo y razonable como que se sienten y haya alguien que les ayude en el trabajo”, explicó en una entrevista emitida por la Cadena SER.En su opinión, “se está hablando del dedo y no de la luna” al dar tanta importancia a esta figura, que ni es un mediador, enfatizó, ni será internacional. Y aunque lo elegirán “los partidos que se van a a sentar” en esa mesa, a ellaLa vicepresidenta argumentó que “la situación de Cataluña no se puede circunscribir a los Presupuestos” para intentar se parar la aceptación de la figura del relator de la necesidad que el Gobierno tiene de los votos de los independentistas para poner en marcha su proyecto político, económico y social en el Congreso. “Es unanecesita sentido común y ayuda por todos”, por eso se preguntó qué están haciendo PP y Ciudadanos, que ni siquiera se sientan a hablar para buscar uan solución.