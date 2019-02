Publicada el 06/02/2019 a las 10:30 Actualizada el 06/02/2019 a las 11:15

Si alguien cree que nos vamos a rendir tan fácilmente es porque no nos conoce . #TaxiEnLucha



- Activamos plan B!!!



COMUNICADO FETE 06/02/19#EstoEsUnaHistoriaDePuertasGiratorias pic.twitter.com/QcrtTu45bB — FETE (Élite Taxi España) (@EliteTaxiEspana) February 6, 2019

Los taxistas han vuelto a circular por las calles de Madrid este miércoles, menos de 24 horas después de anunciar que la huelga indefinida que les ha tenido parados 16 días quedaba desconvocada. No obstante, avisaron que la lucha no terminaría. Y así lo han mostrado este miércoles. La asociación Élite Taxi ha denunciado que la Comunidad de Madrid se ha puesto del lado de 140 empresas que están en las Islas Vírgenes manejadas por tres sociedades en Luxemburgo ", tal y como ha desvelado. Por eso,han anunciado a través de su perfil de Twitter que han decidido pasar al "plan B" en el que llevan meses trabajando:en el proyecto de ley por el que se tramita el decreto sobre el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que aprobó el Gobierno el pasado mes de septiembre. Su plazo de enmiendas, precisamente, se amplió el martes "Jamás pensamos que al dar las competencias, si se salvaba" alguna comunidad, "dejaríamos tiradas a las demás, ya que para nosotros todo el taxi nacional se debe salvar y no concebimos que sea de otra manera", reza el comunicado. "Hoy tenemos un escenario totalmente diferente donde Cataluña, Euskadi, Mallorca y Valencia aplicarán la precontratación de un tiempo mínimo establecido", aseguran. Por eso, dicen,Y es queque ha roto las negociaciones entre los taxistas y la Comunidad de Madrid. Por eso continúa siendo la reivindicación prioritaria para los taxistas. Comenzaron solicitando seis horas. ¿Qué significa? Que entre que un usuario solicita a través de una aplicación móvil un servicio de Uber o Cabify hasta que puede disfrutarlo pase, como mínimo, ese tiempo. Pero el Gobierno regional no estaba dispuesto, así que el 30 de enero hicieron una nueva propuesta: rebajaron la solicitud de precontratación a una hora y añadieron la exigencia de que las VTC tuvieran que realizar trayectos de un mínimo de 5 kilómetros tras los cuales debían volver, de forma obligatoria, a su base.Garrido no dudó en tachar el borrador de "inaceptable". Su contraoferta consistió en lanzar un nuevo reglamento del sector del taxi, algo que desde el sector del taxi calificaron de "indigno".Lo cierto es que la regulación de las VTC, donde se incluye el ámbito de la precontratación, son competencia autonómica desde que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó, en septiembre del año pasado, un real decreto por el que pasaba la competencia de la concesión de las licencias a los Gobiernos regionales. Pero consideran que la línea roja del establecimiento de una contratación previa debe ser regulada, directamente, por el Ministerio de Fomento. "", indica Élite Taxi en su comunicado."Sabemos que no es lo más coherente para el Ministerio de Fomento, pero deben entender que para nosotros está todo en juego y lo vamos a luchar hasta el final, porque creemos firmemente que", añaden. "No dejaremos de luchar nunca hasta que lo servicios públicos sean respetados y hasta que los buitres se vayan de nuestro sector", sentencian. Aseguran, así, que solo les queda "convencer al PSOE", ya que tienen la enmienda que presenta Podemos y Cataluña y Euskadi como ejemplos de autonomías que han apostado por la precontratación.