Podemos ve positiva la figura del relator para el diálogo con la Generalitat: "No pone en riesgo la democracia"

Publicada el 06/02/2019 a las 10:01 Actualizada el 06/02/2019 a las 10:16

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos,, ha valorado positivamente que se pueda introducir la figura del relator en la negociación entre el Gobierno y la Generalitat. Rechaza las fuertes críticas por parte de PP y Ciudadanos, señalando que un mediador "no pone en riesgo la democracia".En declaraciones a la, Montero ha asegurado quepara avanzar en una solución, aunque apela a los partidos independentistas apara aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. "Todo lo que vaya encaminado al diálogo es una, es la única forma de sacar adelante alguna solución", ha añadido, poniendo el acento en que partidos como Ciudadanos no ha propuesto ninguna solución a la crisis en Cataluña.Ante las críticas que ha suscitado el anuncio del Gobierno de que acepta la figura del facilitador, Montero ha rechazado que esta persona "ponga en riesgo la democracia", frente a otros partidos que acusan al Gobierno de claudicar ante el independentismo. A su juicio,con sus casos de corrupción o con el control de jueces. "La democracia la ha puesto en riesgo el PP, que ha roto todas las normas básicas del juego democrático", señala.Por ello, la dirigente de Podemos insiste en que esta figura, si se trata de un relator o un mediador, "no es lo más relevante", y prefiere poner el foco en que esta personay "clarificar" los términos de la negociación. "Clarificar es una buena noticia. Se usa en muchas reuniones cuando las partes piensan diferente", ha argumentado.