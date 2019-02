Urkullu ve "con ilusión" que se designe a un relator porque "es bueno" para Cataluña, Euskadi y el Estado

Publicada el 06/02/2019 a las 16:58 Actualizada el 06/02/2019 a las 17:21

"Hacer daño"

El lehendakari, Iñigo Urkullu , hapara la mesa de partidos sobre Cataluña y ha dicho que, al considerar que "todo lo que favorezca el entendimiento" y que ayude a "normalizar" la situación, es "bueno" para la Cataluña, Euskadi y todo el Estado, informa Europa Press.Ante las críticas suscitadas por esta decisión y la posibilidad de que el PP pueda presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, ha lamentado que haya dirigentes que basen su política enUrkullu, que se ha referido a esta cuestión durante una visita a una empresa en Lantarón (Álava), ha considerado que, a través de esta figura, se trata de "entre las partes".El lehendakari ha afirmado que no había tenido conocimiento previo de la designación de un relator, y espera que ésta sea unaentre las dos partes", en referencia a los Gobiernos de Cataluña y España.Iñigo Urkullu ha asegurado que observa esta medida con "ilusión", ya que considera que es necesaria, "en aras de profundizar en el diálogo", tratar de "contextualizar ey las realidades que afectan a cada uno".Por ese motivo, ha manifestado que es "importante" que existan "ámbitos de diálogo en los que hayaesa interpretación por la otra parte". "Todo lo que sea favorecer y facilitar que haya un entendimiento,, y que eso redunde en, es bueno para Cataluña, para el conjunto del Estado español, y para Euskadi", ha manifestado.El presidente del Gobierno Vasco no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que pueda ser él mismo la persona por la que se opte para actuar como relator en la mesa de partidos sobre la situación de Cataluña, aunque la Generalitat ya le ha descartado. En todo caso, ha recordado que ha sido citado a declarar en el Tribunal Supremo para el juicio por el proceso soberanista de Cataluña.El lehendakari se ha mostrado partidario de ejercer la acción política e institucional, "mirando al largo plazo", en lugar de centrarse en el "regate" y en "tratar depolítico".Urkullu, que ha precisado que los "adversarios políticos" no son "el enemigo", ha lamentado que en el Estado español se esté extendiendo "una manera de hacer política basada en la crispación", en vez de "facilitar soluciones que".