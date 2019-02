Casado ve en Cataluña la "agenda Batasuna" y llama a echar a Sánchez con "moción de censura" en las urnas el 26 de mayo

Publicada el 07/02/2019 a las 09:59 Actualizada el 07/02/2019 a las 10:00

El líder del Partido Popular Pablo Casado , ha asegurado este jueves que lo que están viendo eny ha llamado a la "movilización ciudadana" el próximo domingo en la madrileña Plaza de Colón para decirle al jefe del Ejecutivo "basta ya". Aunque ha dicho que no descarta una moción de censura contra Pedro Sánchez , ha pedido ahora ir el 26 de mayo "a hacer una moción de censura democrática en las urnas a este Gobierno "."No descartamos absolutamente nada", ha declarado Casado en una entrevista en EsRadio , recogida por Europa Press, al ser preguntado si se plantea unapara desalojar a Sánchez del Palacio de la Moncloa, pero ha recordado que Ciudadanos ha rechazado ya este mecanismo.A su entender, hay que poner ahora "las cosas en sus justos términos" porqueen la calle y está a la espera de conocer "cuál es la respuesta" de la gente en la calle. Además, ha añadido que hay que ver cómo transcurre el juicio del procés --arranca la próxima semana en el Tribunal Supremo -- , en el que no caben "equidistancias". "La España que ha arrodillado Sánchez la tenemos que poner en pie y en marcha", ha exclamado.Tras señalar que hay un "síndrome de Estocolmo de la progresía española", Casado ha afirmado que lo que se está produciendo en Cataluña "al final es la agenda Batasuna" y "el complejo de la izquierda española que piensa que hay queporque la Transición fue un pacto oscuro, de las élites". "En el fondo, esto es una enmienda a la totalidad al propio PSOE", ha enfatizado.