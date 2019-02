Estos son los 654 municipios en los que el Gobierno quiere barrer a Franco de las calles

Publicada el 07/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/02/2019 a las 22:02

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a las administraciones públicas a "tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Han pasado ya más de 11 años desde que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó esa normativa, pero su cumplimiento aún no ha llegado. Cientos de calles y plazas escondidas —y no tan escondidas— de distintos pueblos y ciudades de España todavía. Por ello, el Ministerio de Justicia ha decidido actuar.Este miércoles, la institución que dirige Dolores Delgado informó de que ha pedido a 654 ayuntamientos repartidos por toda la geografía que retiren los vestigios franquistas que todavía conserven en sus calles y plazas. La solicitud, según explicó el propio Ministerio, se ampara en el cumplimiento de la ley aprobada en 2007 y se basa en el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre aEn concreto, el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, ha remitido una carta a los alcaldes de esos municipios en el que les pide que cumplan la ley, elaboren "el catálogo de vestigios" y procedan a la "de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura". En paralelo, Martínez ha solicitadoinformación "sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos" para proceder igualmente a su retirada.No obstante, según han informado fuentes del Ministerio aal Ministerio. "Es una", detallaron.Pero, ¿dónde están los municipios a cuyos ayuntamientos se les ha enviado esta carta? Según los datos de Justicia a los que ha tenido acceso este diario, se encuentran repartidos por toda España aunque, sin ninguna duda,. En Euskadi, por contra, no hay ninguno.Castilla y León y Castilla-La Mancha son, con mucha diferencia, las comunidades autónomas con más municipios donde se ha recibido la notificación del Ministerio de Justicia.apercibidos, gana por goleada. Todas sus provincias, sin distinción, tienen localidades cuyos alcaldes han sido notificados. Pero. La lista la completan Salamanca (con 36), Ávila (34), Palencia y Zamora (con 33), Burgos (32), León (20), Segovia (16) y Soria (12).Ense da la misma tónica. Todas sus provincias tienen localidades que han sido notificadas. En total, sumande cuyas calles deberán ser retirados los vestigios franquistas. Y, ocupa el primer puesto del ránking —es, además, la provincia con más municipios que han recibido la carta del Gobierno—. Completan la lista Cuenca (con 35 ayuntamientos), Guadalajara (20), Ciudad Real (11) y Albacete (10).Muy lejos quedan las demás autonomías. En la lista, a Castilla-La Mancha le sigue, que tiene en totalapercibidas: 40 en Cáceres y 15 en Badajoz., con, se sitúa la cuarta en la lista. Ayuntamientos de sus ocho provincias han sido notificados: 12 en Granada, 9 en Málaga y Almería, 4 en Jaén y Cádiz, 3 en Huelva y 1 en Córdoba y Sevilla.no queda lejos. En su caso, ha recibidonotificaciones repartidas entre sus provincias. Aunque en Zaragoza ha sido donde más se han recibido las cartas. Concretamente, han sido 19. En Teruel, en cambio, fueron 12, mientras que en Huesca hay 7 municipios apercibidos.Estas cifras distan mucho de las que presentan el resto de autonomías. Asturias, Baleares y Cataluña se sitúan en las antípodas, pues son las comunidades donde en menos municipios se han recibido las notificaciones.(5 en Barcelona y 1 en Tarragona).Los datos del Ministerio de Justicia, además, registran(6 en Las Palmas y 6 en Santa Cruz de Tenerife),(1 en A Coruña, 5 en Lugo y 6 en Ourense y Pontevedra)Pero a este listado de municipios que conservan calles con nombres relacionados con la sublevación militar, la Guerra Civil y la Dictadura hay que sumarle otro. Se trata del que, desde hace tiempo, elabora, cuyos representantes en el Senado han hecho bandera de esta causa y han contactado con miles de ayuntamientos de toda España. Sus datos, según explica el senador Carles Mulet a, proceden de distintas fuentes. Por un lado,y, por otro, dede localidades que recuerdan el franquismo a través de sus calles y plazas.El listado de municipios, no obstante, es más reducido que el que ha ofrecido Justicia este miércoles. A fecha 31 de enero constaba derepartidas por toda la geografía española [que se pueden consultar en este PDF ]. Todas ellas, sin distinción, recibieron una comunicación del partido valenciano acompañada de una petición expresa de retirada de la simbología franquista. Pero no todas están dispuestas a llevarlo a cabo.Algunos alcaldes, de hecho, reconocen de forma abierta que no lo harán. Pero otros, en cambio, buscan. Y algunos cuestionables. Por ejemplo, indicando que no saben quién es José Antonio (por Primo de Rivera) o afirmando que el nombre en cuestión se refiere, únicamente, a un vecino de la localidad.

