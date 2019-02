Guerra arremete contra el "desatino" del relator: "Los que han negociado tamaño desatino, ¿nos equiparan con Burkina Faso?"

Publicada el 07/02/2019 a las 09:43 Actualizada el 07/02/2019 a las 10:17

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha arremetido este miércoles contrade entrar a negociar la figura de un relator para el diálogo entre partidos sobre Cataluña, porque supone equiparar a España con países en conflicto como pueda ser Yemen, que lleva años en guerra.En la presentación de su libro La España en la que creo en el Congreso de los Diputados, Guerra ha advertido de que mantener la "dignidad" del país es más importante que la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y ha subrayado que los políticos que hicieron posible la Transición "" necesitaron un relator."Los que han negociado tamaño desatino, ¿¿Con Yemen del Sur, con Burkina Faso? Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno, mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado", ha afirmado arrancando los aplausos del auditorio que le escuchaba en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja.En referencia a las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo relativizando el alcance de la figura del relator, Guerra ha ironizado señalando que si se trata, esa función la puede hacer "un funcionario, una secretaria o una grabadora".Guerra ha subrayado que el independentismo exige negociar medidas "" como la autodeterminación de Cataluña o el compromiso de no aplicar la Constitución, al tiempo que ha alertado de las consecuencias de mostrarse "comprensivos con quienes declaran la independencia" en Cataluña, porque detrás de ellos habrá movimientos similares en Euskadi, Baleares y el resto de territorios hasta llegar a convertir España en "17 miniestados".A juicio de Guerra, la negociación con los independentistas ha llegado a un punto que "para entrar en el del psicoanálisis". "¿Nadie ahí es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos de un grupo de salteadores de la nación?", se ha preguntado.Hecha la denuncia, Guerra se ha permitido sugerir a los progresistas que se despojen de sus complejos y defiendan sin tapujos su patriotismo porque el futuro de la nación española necesita que sea reivindicada por los progresistas. Porque "para defender el Estado de bienestar hay que defender primero el Estado", ha apostillado.El exnúmero dos del PSOE en los tiempos de Felipe González ha lamentado que los partidos constitucionalistascon quienes no lo son e incluso lleguen a vetarse entre ellos.Alertando de la amenaza que representa para Europa la llegada al poder de "personajes cuya actuación comienza a recordar los mismos problemas políticos de los años 30", Guerra ha recomendado a los partidos constitucionalistas españoles no que formen grandes coaliciones de gobierno "a la alemana", pero sí que lleguen a consensos sensatos que favorezcan el acceso al poder de grupos democráticos que se apoyen al menos para conformar las instituciones.Guerra también ha compartido su inquietud por el hecho de quedel Congreso de los Diputados actual no se sienta representado por la actual Constitución, que ha calificado de "democrática, moderna, avanzada y solidaria".La nota de humor en el acto la ha puesto Guerra cuando ha querido dejar claro que el libro lo ha escrito él. "En este mundo hay muchos que escriben y, ha comentado despertando las risas entre el auditorio. "Será todo lo malo que sea, pero es mío", ha señalado un día después de conocer la próxima publicación de un libro de Pedro Sánchez escrito por Irene Lozano.A Guerra le han arropado los presidentes de Aragón,, y de Asturias,, el expresidente de Extremadura,y destacados dirigentes del PP y Ciudadanos, como la portavoz 'popular' en el Congreso, Dolors Montserrat, y el secretario general de los naranjas, José Manuel Villegas.De hecho, a Guerra le ha presentado el fundador de Ciudadanos, que ha recomendado en particular la lectura del libro a los catalanes, en compañía de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.En cambio, en representación de la dirección del PSOE el cargo más destacado ha sido el del secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, acompañado de Sofía Hernanz, miembro también de la dirección del grupo parlamentario. También ha acudido la secretaria de Educación de la Ejecutiva Federal del partido, Mari Luz Seijo.La portavoz del PSOE en el Congreso y número dos del partido,, intervenía a la misma hora en otro acto a pocos metros del Congreso, en el Ateneo de Madrid, en homenaje a la fallecida Carmen Alborch.El ministro, según ha revelado Guerra, iba a acudir al acto pero la reunión del grupo internacional de contacto sobre Venezuela en Montevideo se lo ha impedido.