IU descarta confluir con Errejón en Más Madrid tras su negativa a pedir la paralización de la operación Chamartín

Publicada el 07/02/2019 a las 19:27 Actualizada el 07/02/2019 a las 20:38

Errejón descartó aceptar la condición de IU

IU, preocupada por la "parálisis" de Podemos

con la candidatura Más Madrid que ha impulsado el exdiputado de Podemos Íñigo Errejón para las elecciones autonómicas de Madrid, tras la negativa del excandidato del partido morado a pedir la paralización de la operación Chamartín, según informan a Europa Press fuentes de la coalición de izquierdas.Por ello, la organización de Alberto Garzón centra ahora sus esfuerzos en, y ha dado de plazo hasta elpara cerrar tanto la candidatura para las autonómicas madrileñas como las del resto de municipios y Comunidades donde sea posible, así como la lista de las europeas.La decisión de IU de no confluir con Errejón, que se oficializará en la reunión de la dirección de la federación madrileña del próximo día 15 de febrero, responde a lade la plataforma impulsada por Errejón y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de, ahora denominada Madrid Nuevo Norte.La coalición de izquierdas planteó esta petición a Más Madrid comopara llegar a un acuerdo, en la reunión que mantuvieron el lunes pasado para explorar la posibilidad de conformar una candidatura unitaria en la Comunidad.En dicha reunión, a la que, Errejón y su equipo ya trasladaron que no tenían intención de pedir a Carmena que renuncie a ese proyecto y, en esta línea, fuentes de Más Madrid confirmaron el martes a Europa Press quecon IU si mantenían esa condición. El mismo martes, el responsable de relaciones políticas de IU Madrid, Álvaro Aguilera, confirmó en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de la organización en la Comunidad quePor ello, aunque oficialmente se dieron de plazo hasta la reunión de la dirección madrileña del 15 de febrero, han descartado ya la posibilidad de llegar a un acuerdo con Más Madrid,en torno a un aspecto que consideran imprescindible.De este modo, la organización liderada por Alberto Garzón a nivel estatal, y en Madrid, por la nueva diputada y candidata de las autonómicas Sol Sánchez, centra ahora todos sus esfuerzos en cerrar un acuerdo con Podemos que estabade liderar la candidatura de Más Madrid, en lugar de la de Unidos Podemos.En concreto, IU se ha dado de plazo hasta el 23 de febrero paraque están en el aire para conformar candidaturas de coalición con Podemos en las municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Ese sábado 23, la coalición de izquierdas celebrará una reunión de la llamada Coordinadora Federal –el máximo órgano ejecutivo de dirección de Izquierda Unida– en el que dará el visto bueno a las confluencias que se hayan cerrado, yallí donde no haya sido posible sellar un acuerdo antes de ese momento.El secretario de Organización de IU, Ismael González, ha reconocido en declaraciones a Europa Press queque afecta a Podemos tras estallar la mayor crisis del partido morado, y ha defendido la necesidad de acelerar los trabajos para llegar preparados a las urnas en mayo.En el caso de la Comunidad de Madrid , IU espera que se celebre cuanto antes una reunión entre las direcciones autonómicas de ambas formaciones para poder avanzar en la candidatura conjunta, aunque Podemos siga analizandotras la marcha de Errejón y, después, la dimisión del que era secretario general en la Comunidad Ramón Espinar.La dirección estatal del partido morado decidió en la reunión que celebró con carácter extraordinario la semana pasadaen la Comunidad, empezando por elegir a su cabeza de lista, antes de proceder a hablar con el resto de formaciones con las que quiere confluir.Así, en Podemos están centrados enen las autonómicas de Madrid que deberá medirse previsiblemente con Errejón en las urnas. Aunque no avanzan nombres, fuentes de la formación morada explican a Europa Press que el perfil que buscan es el de una figura independiente, que sea mujer.