Publicada el 07/02/2019 a las 13:25 Actualizada el 07/02/2019 a las 14:12

La titular del juzgado de instrucción número 8 de València, que investiga el caso Erial, ha decretado este jueves ladel expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana , según han confirmado a Europa Press fuentes del entorno del exdirigente conservador.Según han apuntado a Europa Press fuentes conocedoras del caso, la jueza ha adoptado esta decisión, apoyada por el ministerio fiscal, al considerar que. No obstante, la magistrada ha adoptado una serie de medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias periódicas en el juzgado para firmar, según las mismas fuentes.Por tanto, las razones por las que ha decidido acordar la libertad de Zaplana,a causa de la leucemia que padece, no guardan relación con su estado de salud, un argumento alegado por la defensa para reclamar su puesta en libertad -apuntaba a la existencia de "riesgo vital" para el ex jefe del Consell- o subsidiariamente medidas que consideraba menos gravosas como el arresto domiciliario.Eduardo Zaplana se encuentra ingresado desde mediados de diciembre en el Hospital La Fe de València a causa de la leucemia que padece. La jueza acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Eduardo Zaplana, el pasado mes de mayo, tras ser