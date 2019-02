Los capitanes del 'Open Arms' y 'Aita Mari' piden en el Congreso, con más de 139.000 firmas, el desbloqueo de sus barcos

Publicada el 07/02/2019 a las 13:02 Actualizada el 07/02/2019 a las 13:18

El apoyo de Salvini: "Es oportunista"

Los capitanes de los buques humanitarios, Óscar Camps y Daniel Rivas, respectivamente, han reclamado este miércoles en el Congreso, donde han entregado, que el Gobierno les permita salir de sus puertos para continuar con su labor de rescate de refugiados en el Mediterráneo, ha informado Europa Press.El Ejecutivo, bajo una orden de la Dirección de la Marina Mercante, denegó el pasado enero la salida del barco de Open Arms del puerto de Barcelona.El caso de Aita Mari viene desde noviembre, cuando el barco solicitó el permiso para iniciar su labor humanitaria, tras haber efectuado cambios en el pesquero.En declaraciones a los medios, a las puertas de la Cámara baja, Camps y Rivas han lamentado el cambio de actitud del Gobierno. Ambos señalan que, después de que los socialistas decidieran acoger en junio al Aquarius, en el puerto de Valencia,, con respecto al Ejecutivo anterior., a esa sinrazón, a esa externalización de fronteras, y ahora nos damos cuenta de que no es así", ha lamentado Rivas, antes de acusar al Gobierno de quererpara la que "no quiere que haya testigos"."Por eso amarra nuestros barcos, por eso presiona al la Seawatch, al Lifeline, pero aquí estamos presentando firmas para decirles que no tendrán testigos en el agua, quizás en una semanas, pero, tendrán testigos en las plazas, luchando para que las personas migrantes puedan vivir en paz", ha señalado el patrón del buque vasco.Por su parte, Camps ha sido preguntado por la defensa que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha hecho de esta decisión de Pedro Sánchez. "Es un oportunista y como político que espara subirse al tren", ha respondido.Según ha indicado, Salvini lleva ya tiempo "persiguiendo" al Open Armas, una actitud que le parece "incomprensible" cuando es dirigente en un país en el que la mafia está cogiendo "cada día mayor protagonismo". Camps cree que debería dedicarse a hablar de los problemas de su país y que