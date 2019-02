Odón Elorza ve "miserable" que PP, Cs y Vox convoquen una manifestación "en nombre de España": "¿Alta traición de Pedro? ¿Qué ostias nos están contando?"

Publicada el 07/02/2019 a las 12:45 Actualizada el 07/02/2019 a las 12:59

Ya sabemos de quién habéis aprendido, así q acabareis la mani en la plaza de Oriente. Volvéis a los origenes❓ https://t.co/OMEaj5etdi — Odón Elorza (@odonelorza2011) 7 de febrero de 2019

Y al final se acabó con ETA, sin concesiones y aún no han pedido disculpas . Su patriotismo consiste en dividir, confrontar, deteriorar la convivencia. En fin, patriotismo de pacotilla. La inacción de @marianorajoy es la que nos llevó a esta situación , es su herencia .. https://t.co/LLRE319i0O — José Blanco (@pepeblancoEP) 7 de febrero de 2019

El diputado del PSOE por Gipuzkoa y miembro de la Ejecutiva Federal del partido,, ve "miserable" que el PP, Ciudadanos y Vox hayan convocado una manifestación el próximo domingo "en nombre de España" y se ha preguntado si ésta acabará en la Plaza de Oriente como las concentraciones franquistas.A través de una serie de mensajes desde su cuenta de Twitter, Elorza ha cargado contra la decisión de los citados partidos de celebrar una concentración en la madrileña Plaza de Colón para protestar por que el Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar un relator en su diálogo con Cataluña, una decisión que el PP considera una "".", se ha preguntado el socialista vasco en uno de tuits recogidos por Europa Press, en los que también aprovecha para pedir "tranquilidad" al presidente castellano-manchego,, por sus críticas al Gobierno en este sentido.El socialista vasco defiende que "utilizar" la bandera de "todos" como "reclamo" partidista y convocar una manifestación "en nombre de España"" por parte de una derecha "reaccionaria" y "franquista" que, en su opinión, "no tiene límites"."Ya sabemos de quién habéis aprendido, así que ¿acabareis la manifestación en la Plaza de Oriente? ¿Volvéis a los origenes?, ha preguntado a los tres partidos convocantes, a los que ha comparado con el "Frente Nacional". En su opinión, al líder del PP, Pablo Casado, sólo le falta "apelar al Ejército". "El PP quiere desbordar a Vox (¿quién es la marca blanca de quién?) y Rivera corre desesperado para no perder la bandera del nacionalismo español", dice en otro de sus comentarios.En la misma línea, el eurodiputado socialista y exministroha centrado sus críticas en el PP, al que ha subrayado que ha sido la "inacción" del expresidente Mariano Rajoy la que ha llevado al país a esta situación con Cataluña y al que ha acusado de practicar "un patriotismo de pacotilla"."Y al final se acabó con ETA, sin concesiones y aún no han pedido disculpas. Su patriotismo consiste en dividir, confrontar. En fin, patriotismo de pacotilla. La inacción de Mariano Rajoy es la que nos llevó a esta situación, es su herencia", ha comentado en su perfil de Twitter.