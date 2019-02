Zaplana: "No tengo ni he tenido cuenta en Suiza ni en ningún otro país fuera de España ni a mi nombre ni al de terceros"

Publicada el 07/02/2019 a las 18:41 Actualizada el 07/02/2019 a las 19:12

"Tranquilidad absoluta"

El ex presidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana ha asegurado este jueves, tras conocerse que la jueza del caso Erial ha decretado su, que no tiene ni ha tenido "ni en ningún otro país fuera de España" ni a su nombre, ni al de terceros y que tampoco ha cobrado "un euro en sobornos o comisiones ilegales" ni se "apropió" o "distrajo" fondos o activos relacionados con la administración pública, informa Europa Press.Así lo ha indicado en un comunicado después de que la titular del juzgado de instrucción número 8 de València, que investiga el caso Erial, haya decretado su puesta en libertad provisional, una, al considerar que se ha minimizado el riesgo de fuga porque se ha bloqueado el dinero que el ex presidente valenciano tiene en el extranjero, según han confirmado fuentes conocedoras del caso.La magistrada ha adoptado una serie de medidas cautelares como la, la prohibición de salir del territorio nacional yen el juzgado para firmar, según las mismas fuentes. Informaciones publicadas este jueves señalan que elal ex presidente, que ha quedado en libertad provisional al igual que sus dos presuntos testaferros, rondaría losde euros.Una vez producida su excarcelación, tras cerca de nueve meses de prisión provisional, Zaplana ha señalado en el comunicado que, pese a que el secreto total de las actuaciones judiciales iniciadas en 2015 le, quiere expresar "con la mayor rotundidad" que "nunca" participó "en las adjudicaciones de contratos" de las que se le "acusa de haber cobrado comisiones ilícitas", tanto en las relativas al proceso de privatización de las ITV en 1997 o al desarrollo del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana , cuya adjudicación en 2003 se produjo cuando ya no era presidente.En esta línea, asegura que en los distintos cargos públicos desempeñados durante el tiempo en que ejerció en la política,pero, según añade, puede asegurar que, ni se apropió ni distrajo fondos o activos relacionados con la Administración Pública"."En 2008 abandoné voluntariamente la actividad política y me dediqué a la actividad privada, sobre la cual también puedo dar todas las explicaciones sean oportunas acerca de su", explica el ex president, que insiste en que no tiene ni ha tenido "ninguna cuenta en Suiza ni en ningún otro país fuera de España", ni a su nombre ni al de terceros."Tengo lade poder defender mi inocencia cuando se me permita", afirma Zaplana, que da las gracias "a cuantas personas" le han expresado"en momentos tan complicados y a aquellos que preocupados" por su estado de salud "se manifestaron públicamente defendiendo" su excarcelación.Según asegura, "jamás" olvidará "estasque se han producido en estos meses", y anuncia que por esta "deuda de gratitud" y porque también se lo "debe" a los valencianos "que en algún momento confiaron" en él dedicará todos sus esfuerzos "ade su nombre, para que sus hijas y sus nietos "puedan llevarlo con orgullo"."Sólo espero que la enfermedad que padezco me conceda al menos el tiempo suficiente para cumplir con este postrer cometido", concluye el ex presidente, que sufre leucemia y que por este motivo permanecedesde el pasado 18 de diciembre.Por su enfermedad, sus abogados han solicitado en diversas ocasiones a la jueza que instruye el caso la puesta en libertad de Zaplana –en prisión desde el 24 de mayo tras ser detenido por presuntos– y continuar en arresto domiciliario mientras duren las investigaciones,que supondría para el ex presidente seguir en la cárcel de Picassent.