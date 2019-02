Cientos de personas arropan a los denunciantes de abusos por parte de un exdocente de Salesianos de Bilbao

Publicada el 08/02/2019 a las 21:41 Actualizada el 08/02/2019 a las 22:08

Cientos de personas han secundado esta tarde en el barrio bilbaíno de Deusto la concentración convocada por un grupo dedel colegio Salesianos y porde los supuestos abusos sexuales cometidos por un exdocente de este colegio bilbaíno, en solidaridad con las presuntas víctimas, informa Europa Press.presentadas ante la Ertzaintza por abusos sexuales cometidos presuntamente por un antiguo docente del colegio Salesianos de Deusto, en Bilbao,, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. No se descarta, además, que se hayan planteado más denuncias ante otras instancias.En cualquier caso, la Congregación Salesiana hacía público este viernes un comunicado en el que reconoce que laa finales de 1989. También admite que al sumarse a "los hechos denunciados" más de treinta años de "condena en silencio", reitera su "apoyo y petición de perdón sincero a las víctimas que han denunciado abusos sexuales y físicos" en el colegio durante los años 80. Fue entonces cuando los denunciantesen el centro, y donde el presunto agresor ejerció de profesor entre los años 1975 y 1990.Las víctimas empezarían entonces a reunir información de estos casosy comenzaron a interponer denuncias ante la Ertzaintza por. La concentración ha comenzado a las siete y media de la tarde en la plaza San Pedro de Deusto encabezada por una pancarta con el texto "La verdad no prescribe. Haurren kontrako sexu indarkeriaren aurrean. Inpunitatearik ez (Frente a la violencia sexual contra los menores. No a la impunidad)".Varios de los concentrados portaban carteles con los textos "La verdad no prescribe" e "Inpunitaterik ez". Tras diez minutos en silencio, un portavoz de los convocantes del acto ha leído un comunicado en nombre de las víctimas de los abusos, en el que ha pedidopara que las "aberraciones" de los abusos y agresiones sexuales y físicas a los niños. Asimismo, han expresado su reproche a los Salesianos, ya que "tenían conocimiento" de los hechos y "corrieron un tupido velo", además de animar a otras víctimas de estos abusos a denunciar los hechos ante la policía y darlos a conocer.