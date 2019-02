Publicada el 08/02/2019 a las 18:06 Actualizada el 08/02/2019 a las 19:08

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, han acusado este viernes al Gobierno central deque mantenía con la Generalitat , y han criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya"del nacionalismo español, la derecha y la ultraderecha", informa Europa Press.Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, convocada después de que este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , haya dado por encallado el diálogo con la Generalitat porque pedía un referéndum de autodeterminación queAragonès ha destacado que, pese a considerar que el Gobierno ha roto este diálogo y ha renunciado a seguir hablando, la Generalitat ha asegurado que no hará lo mismo: "Nosotros. Esperemos que el Gobierno se reincorpore pronto".El vicepresidente también ha explicado que el compromiso del Govern con el diálogo es tal que, pero ha interpretado que no ha querido seguir dialogando presionado por la manifestación del domingo convocada por el PP, Cs y Vox.Aragonès ha recordado que Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno cony no con el apoyo de "los partidos que se manifestarán el Madrid", y ha concluido que no se han concretado las esperanzas de diálogo que generó.Para el Govern los problema son dos: en primer lugar, lamenta que el Gobierno central le pida, y avisa de que nunca lo hará porque no considera que sea "legítimo" hacer renunciar a la otra parte a su proyecto político.En segundo lugar, reprocha al Gobierno que, ni plan de trabajo, ni calendario, ni garantía" sobre cómo crear una mesa de diálogo de partidos, ni tampoco han ofrecidopara la figura del relator que tanta polémica ha generado en los últimos días.Aragonès ha asegurado que el Gobierno central lesde ERC y PDeCAT a los Presupuestos Generales de Estado (PGE) para continuar negociando: "Nos dijo en privado que se retiraran las enmiendas a la totalidad o que no se presentaran".Ha recriminado al Ejecutivo central que "la cuenta atrás" la pusieron ellos al presentar un proyecto de Presupuestos sin contar con los apoyos necesarios y ha rechazado retirar la enmienda, aunque el debate a la totalidad no se celebra hasta el miércoles."Hay tiempo hasta el miércoles, pero hay", ha advertido el también conseller de Economía, que ha desvinculado la rotura de negociaciones de la continuidad de otros espacios como la Comisión Bilateral.Para Aragonès, la aprobación de los PGE "es la segunda vuelta de la moción de censura" que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.Artadi ha señalado que "con Presupuesto o no Presupuesto el problema sigue existiendo, la" para Catalunya, y ha lamentado que el Gobierno les haya transmitido elcon sus últimas condiciones pocos minutos antes de la rueda de prensa, a las 13.34 horas."La respuesta catalana ha sido: Hablemos. Estamos lejos de las posiciones, pero entendemos que es mejor hacer unaY su respuesta entiendo que ha sido la rueda de prensa", ha criticado.Ese documento contiene elementos que el Govern ve coincidentes con el que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aprobaron en diciembre en el Palau de Pedralbes, pero no entra a definir la figura de relator ni reconoce la postura de la Generalitat sobre la autodeterminación, han explicado.El Govern lamenta que no se haya concretado la, pero ha asegurado que aspira a que se siga reuniendo la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que ya se reunió en Barcelona en agosto de 2018.El vicepresidente de la Generalitat ha recordado que esta comisión se reúne en virtud de lay ha deseado que el Gobierno no se aventure a "vulnerar" este norma, ya que sería una nueva falta de sentido institucional, ha advertido.