Los taxistas y otros colectivos de Madrid vuelven a la calle este sábado para protestar contra la 'uberización'

Publicada el 08/02/2019 a las 17:22 Actualizada el 08/02/2019 a las 17:23

El taxi vuelve a las protestas, pero uberizados

Horas y número de licencias

Los taxistas de Madrid, junto a otros colectivos,"en defensa de los servicios públicos y en contra de su uberización". Esta será su primera protesta desde que el martes levantaran el paro indefinido que mantuvieron durante dos semanas para reclamarde los vehículos de alquiler con conductor ( VTC ), informa Europa Press.La marcha comenzará a lasy culminará en la Plaza de Cibeles, donde"en contra de la uberización de los servicios públicos y contra la privatización, la precariedad, la marginación y la pobreza". La manifestación cuenta con elcomo asociaciones, sindicatos e incluso partidos políticos. Entre ellos, las Marchas de la Dignidad, Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Plataforma Sindical EMT o el Sindicato de Estudiantes, según informaron las asociaciones de taxistas en un comunicado.Estas patronales subrayan quepara exigir unaque, lejos de haber "fracasado",su "utilidad" para poner encima de la mesa las dificultades que presentan los servicios públicos.El Gobierno regional ya tiene preparadopara modificar el reglamento del taxi donde se incluyen medidas como la opción de ofrecer serviciosy la modalidad de taxi compartido entre varios viajeros.Tras el fin de la huelga, los taxistas ya avanzaron que volverían a reorganizarse para continuar con sus movilizaciones.por el Ejecutivo autonómico al asegurar que solo impulsaría una regulación ordinaria del sectorcon todas las parte.Los taxistas de Madrid podrán ofrecerpor varios viajeros, similares a los que ofrecen los vehículos de alquiler con conductor para plataformas como Uber y Cabify.Así lo contempla elrealizada por lade la Comunidad de Madrid y que próximamente elevará al Consejo de Gobierno de la región, según ha adelantado por el diario ABC.Los principales términos de la nueva regulación se conocen después de que el pasado martes los taxistas pusieran fin al paro indefinido y quedespués de que el Ejecutivo autonómico mantuviera su rechazo a regular la contratación de VTC con un tiempo de antelación.Entre lasque incluye el reglamento figura también la posibilidad de que el taxi ofrezca servicio para, en lugar de los cinco actuales. En cuanto a la posibilidad de realizar trayectos con precio cerrado previamente, se indica que está sobre todo pensado en trayectos de origen y destino deNo obstante, la normativa indica que el precio "no podrá superar el estimado para ese recorrido conforme a las tarifas vigentes, ni tampoco ser inferior al que resulte de, en su caso, por el Ayuntamiento competente". Además, permitirá que, en el caso de estos servicios previamente contratados, el lugar de recogida de viajeros sea en un municipio diferente al de la domiciliación de la autorización, siempre que el destino delsea este último municipio.La nueva regulación del taxi de Madrid suprime la condición de no tenerpara ejercer la profesión y el requisito de pérdida de permiso municipal si no se ha ejercido la. También se elimina la condición de ser residente de la Comunidad de Madrid para ser taxista, si bien se requiere que el vehículo esté domiciliado en la región.El nuevo reglamento posibilita que un mismo titular pueda disponer de más de tres licencias en caso de "herederos forzosos o de cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal". No obstante, "por razones de ordenación del servicio", el Ayuntamiento mantiene la potestad de "establecer unen las que los vehículos adscritos a una licencia de autotaxi puedan realizar servicios".También establece que elde la gestión de la explotación de licencia implicara la extinción de la misma, situación que ocurre ahora por parte de ciertos titulares por una comisión al mes.