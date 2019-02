Publicada el 09/02/2019 a las 13:02 Actualizada el 09/02/2019 a las 14:56

Actualment hi ha 12 ferits ingressats x accident tren Castellgalí: 5 a Mútua Terrassa (1 greu, 3 menys greus i 1 lleu); 3 a l’Hospital Vall d’Hebron (1 greu i 2 menys greus); 2 al Consorci Sanitari Terrassa (1 greu i 1 menys greu) i 2 a Althaia a Manresa (1 menys greu i 1 lleu) — Salut (@salutcat) 9 de febrero de 2019

Los trabajos de reparación durarán todo el fin de semana

Agentes de Mossos d'Esquadra en funciones de policía judicial trabajan durante la jornada de este sábado en el punto donde el viernes se produjo el choque entre dos trenes de Rodalies de las líneas R12 y R4 entre Manresa y Castellgalí (Barcelona) , según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press.En el accidenteCon respecto a los heridos, la Conselleria de Salud ha informado de que quedan: tres heridos graves, siete menos graves y dos leves. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el Departamento ha explicado que cinco de ellos se encuentran en la Mútua de Terrassa (Barcelona), uno de ellos es grave, tres menos graves y uno leve, y también hay otra persona grave ingresada en el Hospital Vall d'Hebron y dos menos graves. Además, hay una persona grave y una menos grave en el Consorci Sanitari de Terrassa y un herido menos grave y uno leve en el centro hospitalario Althaia en Manresa (Barcelona).Por su parte, el, ha dicho este sábado que la red ferroviaria catalana necesita más inversión, pero que "en principio" esa no es la causa del choque de trenes sino que pudo causarlo. El ministro ha explicado también a los periodistas que la maquinista de 26 años muerta era de Córdoba, hija de un empleado de Adif y hermana de un hombre que estudia para ser ferroviario. Ábalos ha estado este mismo sábado con los familiares.Ábalos también ha declarado a los periodistas en Barcelona, preguntado por la crítica del, que considera que la falta de inversión estatal influyó en el siniestro, por el estado de la infraestructura. El titular de la cartera en el Govern ha insistido este sábado eny ha recordado que este mes se cumplen 10 años del traspaso de Rodalies a la Generalitat, pero ha tachado de espejismo este traspaso porque el Govern ese el teórico titular del servicio pero no tiene la vía, la catenaria ni los trenes. "Nos sentimos capaces de gestionar la red de Rodalies con más seguridad y con más eficiencia", pero lo primero que pide es obtener inversiones prometidas en los convenios firmados hace 10 años, en los que se decía que iba a haber 4.000 millones de euros en inversión para poner a punto la infraestructura, pero asegura que el Estado solo ha gasto un 12% de esa cantidad.En una entrevista del canal 3/24 este sábado recogida por Europa Press, el conseller ha afirmado que los dos trenes accidentados pudieron chocar frontalmente, aunque ha querido ser prudente mientras Adif y Renfe investigan. También ha tachado de inexplicable un choque frontal de dos trenes sobre la línea R4 y ha dado por hecho que hubo una concatenación de errores: direccionar el tren Regional procedente de Lleida a la salida de la estación de Manresa (Barcelona); la comunicación entre los trenes y el centro de control; y del propio centro de control, "donde deberían haber advertido de que había dos trenes sobre la misma línea circulando en sentidos contrarios". "Uno (circulaba) en contravía, el Regional que iba hacia Barcelona, en contradirección; y el otro, el de Rodalies, que subía de Barcelona hacia Manresa, y que acababa de salir de Sant Vicenç de Castellet", ha dicho.: "Todo esto seguramente pasó en 1,5-2 minutos de tiempo, pero suficiente para que, con esta concatenación de errores, hayamos tenido este choque". Por los datos que tiene por ahora, todo indica que el Regional procedente de Lleida paró en Manresa en la vía 1, y parece que se encaminó a la vía 2 (desde donde debía partir de Manresa) pero acabó volviendo a la 1, desde donde partió finalmente, aunque ha insistido en ser prudente hasta que la investigación avance.Al preguntársele si se debió a, ha respondido que "aquí ya no hay cambios de aguja manuales, y por tanto hay un automatismo" que se indica desde el centro de control. Calvet también considera que pudo haber un segundo error: "Debió haber habido una comunicación" entre los trenes y el centro de control para advertir que había dos trenes en una misma vía.Ha destacado que, según parece,advirtiendo de esto a los trenes: ha dicho que la detección en la R4 es el de 'bloqueo automático de doble vía', que detecta la presencia de un tren pero no el sentido de circulación. En cambio, con el bloqueo automático que hay en otros puntos de Rodalies -por ejemplo en la R2- también se hubiera detectado que ambos trenes circulaban en sentido opuesto y "seguramente hubiera habido una detección más rápida" y se hubiera activado el mejor sistema de emergencia: una caída de tensión a distancia, dejando los trenes sin energía.Por su parte, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esperan que la policía judicial concluya su labor de investigación paraAdif se encargará de reparar "posibles daños en la vía" y está previsto que los trabajos duren, al menos, todo el fin de semana. Rodalies ha habilitado un servicio de transporte alternativo para las líneas afectadas.