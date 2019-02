Torra pide a Sánchez "coraje y valentía" para seguir con las conversaciones: "Nosotros no hemos roto el diálogo, lo ha roto el Gobierno"

Publicada el 09/02/2019 a las 13:25 Actualizada el 09/02/2019 a las 14:40

Aragonès: ERC no renunciará a su proyecto

El, ha asegurado que ha sido el Gobierno el que "ha roto" el diálogo y le ha pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que. Así lo ha manifestado este sábado Torra tras su visita a los presos soberanistas según recoge Europa Press, durante su primer viaje a las cárceles de la Comunidad de Madrid desde que fueron trasladados desde centros penitenciarios catalanes el viernes de la semana pasada.. Nosotros estamos atornillados a la mesa del diálogo, pero un diálogo con garantías, calendarios y contenido", ha dicho Torra. "No puede ser que nos volvamos a plantear como si estuviéramos en la primera de las reuniones. Vamos a hablar del derecho de autodeterminación de Cataluña, de cuál es la propuesta del Estado español y que haya un relator para dialogar", ha sentenciado.Con respecto al juicio que arranca el próximo martes , tras su visita al centro penitenciario,. En este sentido ha destacado que los presos soberanistas le han pedido que sigan "siendo sus altavoces en el mundo, en cualquier lugar, para desenmascarar lo que ha sido la construcción de esta causa general contra el independentismo, contra la idea de libertad".Asimismo, ha hecho referencia laque, a su juicio, "siempre" han defendido "democráticamente y de forma dialogada". "Jordi Sànchez me ha dicho: sal y diles que vamos a defender el diálogo y la autodeterminación, que siempre tienen que ir juntos", ha concluido Torra.Elha pedido este sábado "más valentía" frente a Vox y la manifestación del domingo en Madrid junto a PP y Cs, y ha asegurado que Esquerra no renunciará a su proyecto político.Ha añadido quecon el Gobierno central y que "nunca" renunciarán a sus principios y convicciones ni se les puede pedir que renuncien a eso, ha dicho en el acto político de presentación de la candidatura europea de ERC con Bildu y BNG.Ante los que acusan de alta traición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus contactos con la Generalitat, Aragonès ha asegurado