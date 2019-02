Directo | Las tres derechas se unen para acusar a Sánchez de traición y agitar el fantasma de la ruptura de España

Publicada el 10/02/2019 a las 11:53 Actualizada el 10/02/2019 a las 12:17

Lase ha llenado con decenas de miles de personas que portan banderas de España y que han llegado por las diferentes calles que confluyen en el lugar de la concentración. Por la calle Génova, que desemboca en Colón, ha bajado una multitud portando banderas. Por megafonía sonaba Manolo Escobar con su Viva España, Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat y Échame la culpa de Luis Fonsi. En la plaza, animados por El Pulpo, se corean lemas como "no necesitamos mediadores", "España no está en venta" y "Con la soberanía nacional no se mercadea".La protesta, convocada bajo, aspira a ser una demostración de fuerza de las tres derechas —PP, Cs y Vox— contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el momento de mayor debilidad de su mandato, expuesto como a está a que el Congreso, con los votos de la derecha y del independentismo, rechacen este miércoles su proyecto de Presupuestos.