Publicada el 10/02/2019 a las 17:47 Actualizada el 10/02/2019 a las 18:40

Teruel pide 'un trato de igualdad'

Miles de personas han salido este domingo a las calles deen defensa de la Sanidad pública. La concentración gallega ha manifestado suque, dicen, está llevando a cabo el Gobierno de. En Teruel, sin embargo, han reclamadoy que la provincia reciba un trato igualitario.En, miles de personas han secundado la manifestación convocada por SOS Sanidade pública, la "precarización" y el impulso a la "privatización" por parte del gobierno del PP en la Xunta de Galicia, en un momento en el que "nunca hubo tal movilización de profesionales de la sanidad".Tras la pancarta con el lema(Sanidad Pública en Peligro) los manifestantes han arrancado al mediodía en la Alameda con cánticos como "Feijóo, atiende, la sanidad no se vende", "No a la privatización" o "Con el lío que hay aquí, Feijóo está en Madrid", y con el apoyo de casi una quincena de colectivos y plataformas gallegas, así como de profesionales del sector, trabajadores y sindicatos.La manifestación se enmarca en un, marcado por la huelga de trabajadores de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, la dimisión de los Jefes de Atención Primaria del área de Vigo o de las protestas del sector de ambulancias, como han puesto de manifiesto desde la Plataforma, portavoz de la Plataforma, ha denunciado "que toda la ciudadanía y trabajadores sanitarios están absolutamente en rebelión porque es inadmisible que un buen sistema como el de hace años sea desmantelado por el afán de Feijóo deque están desembarcando en Galicia".Con el cántico "Con el lío que hay aquí, Feijóo está en Madrid", los manifestantes tambiénen Madrid, contra la que han arremetido en especial los líderes de los partidos de la oposición.Para el portavoz de En Marea,, "mientras Feijóo se pasea en una marcha convocada por falangistas en Madrid, una marea humana de gente se manifiesta en defensa de la sanidad pública, mejores servicios públicos, mejor atención, no más recortes, recursos suficientes en atención primaria y en hospitales" y "contra el negocio en la sanidad". Desde las filas del PSdeG,, ha incidido en que el problema es el "de Feijóo y del PP", censurando que "el presidente de la Xunta debería estar gobernando Galicia en vez de ponerse a disposición de Casado y su pacto con la ultraderecha". Y la portavoz nacional del BNG,, ha dirigido sus críticas tanto a Feijóo como al conselleiro de Sanidade,, del que ha pedido su dimisión. Ha arremetido también contra la presencia del presidente de la Xunta en Madrid: "Feijóo tiene muy claro dónde quería estar hoy, en Madrid,, abrazando un discurso de extrema derecha, en contra de los intereses de Galicia" y "de esa idea rancia y carca del Estado español que al final comparte con la ultraderecha".En Teruel, miles de personas también han salido este domingo a la calle paray más médicos especialistas. La manifestación ha empezado en la plaza del Torico y ha finalizado frente al Hospital Obispo Polanco. La protesta ha sido convocada por la plataforma, lay la plataforma, bajo el lema. Los asistentes han acudido con carteles en los que se podría leer Ser pocos no resta derechos, Con la salud no se juega y Ni excusas ni parones, hospital en condiciones.Ninguna de las pancartas que se han llevado en la manifestación llevaban logotipos políticos ni de organizaciones, ya que, ha precisado el portavoz de Teruel Existe,, en declaraciones a Europa Press. En concreto, con esta manifestación los convocantes reivindican más médicos especialistas, sobre todo de reumatología y otorrinolaringología, y pretenden apoyar a los profesionales del Hospital Obispo Polanco. Gimeno ha recordado que "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la queja de la jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Obispo Polanco, quien, ya que están vacantes las otras dos plazas existentes.