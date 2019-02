El PP asegura que no volverá a apoyar ningún decreto de Sánchez en el Parlamento porque "no es un interlocutor válido"

Publicada el 12/02/2019 a las 21:44 Actualizada el 12/02/2019 a las 22:05

El PP que dirige Pablo Casadocon el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , y no volverá a apoyar ningún decreto del Gobierno socialista en el Parlamento por considerar que no es un interlocutor válido, según han señalado fuentes de la dirección nacional del partido, informa Europa Press.Según el PP, estos meses ha recibido llamadas continuas de los ministros de Sánchez para que los diputados del Grupo Popular le apoyen en las Cámaras sus decretos. En Génova un "coste" para Casado porque luego el Gobierno presume de las leyes que le aprueban los conservadores Por lo pronto, fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado que no apoyarán al Gobierno en la votación que se celebra este miércoles en el Congreso relativa a unaque adecúa las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ( CNMC ).El PP ya comunicó también quecon vacantes pendientes de cubrir. El último caso es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que el Gobierno ha pactado con Unidos Podemos y que los conservadores, dicen, no van a respaldar.