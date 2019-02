El equipo de 'Dos cataluñas' devuelve el premio Cinema for Peace y denuncia "manipulación" por parte de Puigdemont

Publicada el 12/02/2019 a las 17:34 Actualizada el 12/02/2019 a las 17:35

Álvaro Longoria, codirector junto a Gerardo Olivares del documental Dos cataluñas, haCinema for Peace que recibió este lunes de manos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en un acto celebrado en Berlín en el marco de la Berlinale, informa Europa Press.Longoria ha denunciado en declaraciones a Europa Press que se han sentido, algo que no les ha sentado "nada bien" ya que no representa el "espíritu" del documental Dos cataluñas , por el que recibieron este premio, que busca una "neutralidad" y queEl codirector de Dos cataluñas ha asegurado que la organización de este premio les prometió que, aunque Puigdemont iba a asistir a la gala de entrega,y en el caso en el que ganaran, se les mantendría separados"."Desde nuestra ética profesional no podemos aceptar este tipo de cosas, por lo que esta mañana hemos decidido devolver el premio", ha señalado el director y productor, a quien la organización del premio,. Según ha argumentado este grupo benéfico, con base en Berlín, han intentado dar al acto "una".Gerardo Olivares, codirector de la cinta, a pesar de estar en Berlín decidió no asistir a esta gala porque. Sin embargo, Longoria sí fue y se quedó "sorprendido" de que el expresidente catalán subiese a dar "un discurso político o un" y posteriormente hiciese entrega del premio, "con la consecuente foto".Preguntado acerca del discurso que dio Puigdemont, Longoria ha señalado que. Según ha indicado, en este acto estaban presentes alrededor de 500 personas y entre ellas se encontraban personalidades como el excanciller alemán Gerhard Schröder, la actriz Catherine Deneuve o el músico Bob Geldof. Netflix , productora del documental que se puede ver en su plataforma desde el pasado mes de octubre, ha trasladado a los directores su apoyo y, lo que para Longoria es "un lujo".