El PCE e ​​​​​​​IU muestran su indignación ante el "ataque fascista" a las tumbas de La Pasionaria y de Pablo Iglesias

Publicada el 12/02/2019 a las 17:10 Actualizada el 12/02/2019 a las 17:11

IU pide medidas para evitar otros casos

"No puede ser casual"

El Partido Comunista de España (PCE) ha lamentado este martes el "ataque fascista" que sufrieron este lunes las tumbas de Dolores Ibárruri (conocida como La Pasionaria) y de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, en el(Madrid), y apunta que este hecho "grave" responde a "la escalada fascista" que se vive en España, y que alimentan "los discursos de odio" lanzados por los dirigentes del "trifachito", en alusión a PP, Ciudadanos y Vox, según informa Europa Press.En un comunicado, el PCE informa de que ha han puestopara que las autoridades competentes lleven a cabo "la más exhaustivade los hechos". Esta denuncia, la han presentado en calidad de propietarios de la tumba de La Pasionaria , presidenta de honor a perpetuidad del partido.Desde el PCE opinan que esa escalada entre los partidos que pugnan "por cazar votos" genera ataques de este tipo contra el comunismo, el socialismo o el movimiento obrero. Así, señalan que "las caretas azul, naranja y verde, caen cada vez más" y, añaden, dejan a la vista de toda la sociedad "el peligro del fascismo".Por otro lado, en el comunicado denuncian el intento de determinados partidos políticos de, y añaden que esto acaba teniendo reflejo en elcomo la del ataque a las tumbas. Según explican, determinados medios relacionaron esta profanación de las tumbas de los líderes de izquierdas con unasen el monumento a los Caídos de la División Azul, que se encuentra ubicado en el mismo cementerio.Izquierda Unida (IU) quiere que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, detalle al Congreso cómo piensa el Ejecutivo evitar en el futuro otras profanaciones de tumbas como las registradas este lunes en el cementerio de La Almudena.Así, la diputada de IU, Eva García Sempere , ha registrado lapara que dé cuenta de "las actuaciones previstas para evitar e investigar los actos vandálicos con motivos ideológicos" dirigidos contra figuras "imprescindibles de los valores democráticos, republicanos y de justicia social de las clases trabajadoras" en España.García Sempere ha tachado de "bárbaras y despreciables" estas acciones dirigidas contra "símbolos históricos de la lucha por la libertad y la igualdad", de plena actualidad hoy en día, ha dicho, "ante la regresión y la vuelta reaccionaria al pasado que algunos persiguen" en España.Tras haber trasladado, en nombre de IU, su "sentida" solidaridad a las familias, amigos y compañeros de las víctimas de las referidas profanaciones, la diputada ha reclamado una "rápida y efectiva" actuación de las Fuerzas de Seguridad competentes para aclarar lo ocurrido y poner a sus responsables a disposición de la justicia.Además de exigir la presencia en el Congreso de Calvo, IU ha dirigido una batería de preguntas al Ejecutivo en las que apunta que "no puede ser casual" que estos "ataques"del proceso administrativo para la exhumación del dictador Francisco Franco . "Y no parece casual -añade- que mientras la derecha política de este país hace apología de una España anacrónica y defensora de valores no democráticos se produzcan este tipo de ataques contra personas ya fallecidas que simbolizan luchas históricas por la libertades públicas y los derechos de los trabajadores, luchas que millones ciudadanos/as hacen suyas".Así, García Sempere quiereque elpropicia la proliferación de actos de esta naturaleza, si ha dado ya las instrucciones adecuada para que se abra una investigación "eficaz" que determine quiénes son los responsables de este "tan deleznable" actos de "vandalismo político" y si tiene previsto realizar algún tipo actuación para "dignificar y preservar" la memoria de las personas cuyas tumbas han sido profanadas.