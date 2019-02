Publicada el 12/02/2019 a las 12:30 Actualizada el 12/02/2019 a las 13:47

¿Reformar la LECRIM?

El secretario general del PP Teodoro García Egea , ha advertido este martes a Vox , sin citarle expresamente, que si hay partidos queestarán haciendo "daño" a la Justicia y al ordenamiento jurídico. Según ha añadido, los políticos están para "legislar" y "mejorar la vida de la gente" y son los jueces los que deben poner "sentencias".Así se ha pronunciado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP poco después del arranque del juicio por el procés en el Tribunal Supremo . En las filas populares no ocultan su malestar ante el hecho de que Vox, que ejerce como acusación popular, haya convocado una"Si hay partidos políticos que utilizan la acusación particular para hacer política, pues es algo quey a nuestro ordenamiento jurídico. Los políticos no deberíamos dedicarnos a esto sino que deberíamos dedicarnos a legislar y a mejorar la vida de la gente, y que a la Justicia se la respete dejándole el margen que constitucionalmente tiene para impartir sentencias y ley en base al ordenamiento jurídico que nos hemos dado", ha proclamado García Egea.Al ser preguntado si el PP se plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación popular, García Egea ha recordado casos deejerciendo por partidos que han llevado a cabo la acusación popular.En este sentido, ha subrayado que su formación es partidaria de que lay de esperar a la "sentencia". "Lo hemos visto en el caso de Pilar Barreiro, sus asesores y otros muchos casos como el de Paco Camps, con esas acusaciones que se han ido archivando una tras otra", ha indicado, para subrayar que las "sospechas" y "acusaciones" han ocupado "muchas páginas" en los medios de comunicación pero aparecían "muy pequeñitas" cuando se han archivado.Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que durante el Gobierno de Mariano Rajoy ya plantearonque ejercen los partidos políticos que ha provocado decenas de denuncias en los tribunales. Según los populares, si se quitan los aforamientos también debe acotarse esa acusación popular por parte de los políticos.