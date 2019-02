Esquerra y PDeCAT no se mueven: sin hablar de autodeterminación no habrá Presupuestos

Publicada el 12/02/2019 a las 20:03 Actualizada el 12/02/2019 a las 20:19

Esquerra y el PdeCAT mantuvieron este martes en el Congreso sudel “espacio de diálogo” que hasta la semana pasada estaban intentando poner en marcha el Gobierno y la Generalitat, Una condición que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó de nuevo en el debate presupuestario abocando al Ejecutivo a que la Cámara rechace este miércoles la tramitación del proyecto de ley sobre el que Pedro Sánchez pretendía construir su propuesta política y agotar la legislatura.Sin el respaldo de los independentistas,para que el proyecto de Presupuestos inicie su tramitación. Y sin Presupuestos, todas las miradas se dirigen al presidente Sánchez, quey en qué fecha, como le aconsejan sus colaboradores, si las hace coincidir con las locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo o si se empeña en mantener su plan original de continuar al frente del Ejecutivo hasta después del verano.El portavoz de Esquerra,insistió en el valor del diálogo y recordó que su grupo apoyó la moción de censura sin pedir nada a cambio sencillamente porque apostaba por la construcción de un diálogo “y negociación que con el tiempo desembocase en un escenario de acuerdo aceptado por ambas partes”.Pero para que eso fuese posible, subrayó, era necesario empezar “porEn el que el Gobierno reconociese que “es tan legítimo poner sobre la mesa la autodeterminación como la autonomía” y que tuviese presente que no habrá solución si no se reconoce el principio de realidad (que la sociedad catalana está dividida al 50% sobre la independencia) y el de democracia (que a única salida es votar).En cualquier caso, y a pesar del fracaso en el que ha acabado este intento de diálogo, TardàEl líder del Esquerra atribuyó el fiasco a queVan a por nosotros”, añadió, “pero después irán a por ustedes”, indicó a la ministra. “Y antes a por los de Podemos”. Si actúan “al rebufo de la derecha el problema se va a enquistar”, auguró. Es “una oportunidad perdida”, concluyó, aunque “trabajaremos para que no sea definitiva”.En la misma línea se pronuncióen nombre del PDeCAT, aunque este último insistió en queantes de la votación, para que el Gobierno acepte hablar sin condiciones. Bel aseguro que el acuerdo estuvo a punto de fructificar la semana pasada, “faltó muy poco” pero “algo pasó”. Y lo que pasó, a su juicio, fue, acusó en referencia a los barones críticos del PSOE y a antiguos dirigentes como Alfonso Guerra y Felipe González.Lo único que pedíamos, subrayó, eraaunque fuese “dentro de la ley”, Porque “dentro de la ley” se podrá proponer “cambiar la ley, ¿no?”, se preguntó.En su réplica a los independentistas, Montero insistió en rechazar que la tramitación de los Presupuestos dependa de la aceptación del derecho a la autodeterminación. “Es algo que saben“Le ha dicho al presidente Sánchez que sea valiente. Creo que. Se han establecido cauces de diálogo fluidos con Cataluña”. La España plural “es la que nos gusta, la que se expresa en catalán, en castellano o en gallego. Pero lo que el PSOE no podrá aceptar nunca es resquebrajar el proyecto común de este país”, remachó. “Quieren caminar sobre un callejón sin salida. No sé si es les da réditos electorales, pero entre unos y otros están haciendo imposible una salida”. Es “un grave error” y tanto Esquerra como el PDeCAT tendrán que explicarlo a los catalanes.