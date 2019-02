Greenpeace señala que la Ley de Cambio Climático balear "debería servir de ejemplo" para el Gobierno central

Publicada el 12/02/2019 a las 17:39 Actualizada el 12/02/2019 a las 17:40

Greenpeace ha expresado este martes que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear, "debería servir de ejemplo " para la misma ley que el"todavía no ha presentado", según la entidad, informa Europa Press.Según ha informado la organización ecologista en un comunicado, se debe hacer "hincapié en la urgencia frente al cambio climático" y lamenta que el Gobierno de España "no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con unpara el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables".Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el"con medidas valientes", como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de dos grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020.El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, ha declarado que expresa su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos "no están actuando con la premura necesaria para".