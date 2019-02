Ignacio González sobre el espionaje político: "Todo es mentira. Nunca ordené nada"

Publicada el 12/02/2019 a las 10:48 Actualizada el 12/02/2019 a las 11:47

Él sí fue espiado

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha afirmado este martes a su llegada al juicio del espionaje político dentro del seno del PP de Madrid queen relación a las acusaciones que le apuntan como el instigador de las presuntas vigilancias a Alfredo Prada y a Manuel Cobo, subrayando en su testifical que "jamás" ordenó nada."Lo desconozco". Ésta ha sido la frase que más ha repetido el expolítico popular durante su interrogatorio, insistiendo en que ni conocía a los acusados ni ordenó realizar. "Yo sí que fui víctima de un espionaje en 2008. Lo denuncié", ha apostillado.Nada más entrar en la Sala, la presidenta del tribunal, Mª Paz Redondo, ha pedido disculpas a González por la confusión que se produjo ayer con. Tras ello, el expolítico madrileño ha querido dejar claro que le parece "bastante lamentable" lo que ocurrió ya que hubo medios que le "acosaron" en su trabajo.Durante sus declaraciones, los acusados José Oreja y Antonio Coronado manifestaron que el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid les ordenóa determinados políticos madrileños por "especial interés de González".A preguntas del abogado del PSOE , el expresidente regional ha recalcado quede estos hechos, y que "jamás" ha ordenado ningún vigilancia. "Ni conocía ni ordené jamás nada. Jamás he tenido ninguna competencia en Justicia, Interior y Seguridad", ha aseverado indicando que tampoco participó en la investigación interna que llevó a cabo la entonces Consejería de Interior.Asimismo, ha señalado que muchos de los acusados han negado que se produjeran dichas órdenes para. Solo dos de los procesados mantienen la versión acusatoria contra González. "No he sabido nada de esto", ha reiterado.Además, ha subrayado que él sí fue víctima de un, hechos que denunció ante los juzgados madrileños. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre , denunció entonces revelación de secretos por parte de las agencias de detectives Método 3 y Mira. El caso se archivó.González ha reiterado que "no conoce nada de este espionaje" y ha recalcado que no tiene conocimiento de si los acusados emplearona sus trabajos encomendados.Desde que estalló el caso, el exdirigente popular siempre ha negado que estuviera detrás del caso, llegando a retar a Cobo para que presentará. "Es absolutamente falso", dijo en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid.