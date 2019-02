La consejera de Transportes usó su bonotaxi de diputada para ir a la concentración del domingo en Colón

Publicada el 12/02/2019 a las 09:14 Actualizada el 12/02/2019 a las 09:15

La consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, se trasladó ayer en taxi para asistir a la manifestación convocada en Colón en favor de la unidad de España y abonó el importe de la carrera con unque le otorga la Asamblea de Madrid en su condición de diputada autonómica.Así lo ha indicado a los medios de comunicación preguntada por esta cuestión tras la reunión del Comité Madrileño del Transporte y después de que fuentes del sector transmitiera a la prensa que se preguntara porla consejera su desplazamiento a la concentración que tuvo lugar ayer, aludiendo a que lo había hecho con su tarjeta de gastos de diputada.Rosalía Gonzalo ha señalado en primer lugar que no creía que representantes del sector del taxi hubieran aludido a esta información, que entra dentro de undentro de un contrato que mantiene Radio Teléfono Taxi con la Asamblea de Madrid."No creo que esa afirmación la haya hecho elporque está cometiendo algo que no cometer, que es no defender la protección de datos a la que está comprometida por la Asamblea de Madrid", ha subrayado.A renglón seguido, ha afirmado que ella utilizó este bono de gastos de desplazamiento que tiene asignada por supor el PP , e insistía en que esa información estaba protegida por un régimen de confidencialidad.Fuentes de la Asamblea de Madrid han explicado a Europa Press que a los diputados se les entrega con carácter anual unapara sus gastos de desplazamiento por medio de esta tarjeta, algo que pueden utilizar a su libre disposición sin necesidad de que haya vinculación con la actividad parlamentaria.Por otro lado, apuntan a que el contrato que mantiene la Asamblea de Madrid con Radio Teléfono Taxi incluye unaen los pliegos de condiciones, con el compromiso de no revelar información de los titulares de dicho bono. De hecho, se remite a la Asamblea de Madrid simplemente el coste del trayecto, no los datos del recorrido.Otras fuentes parlamentarias detallan que la vulneración de esta cláusula de confidencialidad puede suponer uncon Radio Teléfono Taxi.