La Fiscalía archiva la denuncia de la SGAE contra algunos socios por infracción fiscal y remite la causa a Hacienda

Publicada el 12/02/2019 a las 13:33 Actualizada el 12/02/2019 a las 13:34

Sin declaraciones tributarias

Laha acordado elde investigación abiertas a raíz de una denuncia presentada el pasado 22 de enero por la(SGAE) contra algunos de sus socios por una supuesta infracción fiscal con los derechos de autor y remite la causa a la Agencia Tributaria. "Deberá procederse al archivo de las diligencias de investigación cuando el hecho no revista carácter de delito o por falta de elementos suficientes para mantener su perpetración", señala la Fiscalía, queSegún la denuncia,, que se convertían en los nuevos titulares de los derechos de autor y por tanto, en nuevos socios de la SGAE tras su alta correspondiente. A continuación, la cesionaria y la editorialcon una gran editorial para la gestión, administración y representación del 100% de los derechos de autor.Para los servicios jurídicos de la SGAE "en ningún caso se producía la cesión de los derechos de autor de la cesionaria y editorial a la editorial administradora sino que, nuevos socios de la SGAE, que sin embargo operaban con el CIF de la editorial administradora". Así, el autor solicitaba seguidamente a la SGAE que confeccionara facturas emitidas por los entes sin personalidad jurídica y no por la cesionaria y editorial (socios titulares de los derechos).Esta actividad, a juicio de la SGAE,, que a su vez podría tener trascendencia penal. Es más, entendía que a través de dicha actividad se estarían, puesto que el emisor de las facturas no coincide con el verdadero prestador del servicio, con derecho a percibir las liquidaciones correspondientes, y que a través del modo de facturación descrito, se podría estar intentando ocultar frente a la Administración tributaria a los verdaderos beneficiarios de las liquidaciones por derechos de autor y con ello la tributación que pudiera corresponder.Pese a todo ", que estaría llevando a cabo la operativa descrita", recuerda la Fiscalía. Por último la SGAE señala igualmente que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal, dado que algunos de los miembros de la Junta Directiva de la SGAE son al mismo tiempo directivos de las editoriales administradoras que firmaban los contratos de administración con las sociedades interpuestas y crearon entes sin personalidad jurídica desde los que percibir los rendimientos de derechos que no les correspondían, o de delito de frustración en la ejecución.En su escrito la Fiscalía afirma en cuanto a la supuesta comisión del delito fiscal que. Incluso subraya que ni siquiera "consta si las facturas emitidas del modo descrito se han llegado a utilizar para ocultar la identidad del verdadero beneficiario de las liquidaciones por derechos de autor y por tanto obligado tributario, con la finalidad de minorar la tributación que les pudiera corresponder" o que se precise en dicha denuncia "en qué cuantía se hubiese podido cometer, en su caso, el delito fiscal".En cuanto a la responsabilidad de los directivos de la SGAE —que lo eran al mismo tiempo de las entidades administradoras a tenor del escrito de denuncia— que supuestamente contribuyeron al diseño de una estructura societaria a través de la cual se emitieron las facturas correspondientes a la liquidación de los derechos de autor, todo ello, aclara que "tampoco resulta mínimamente acreditada, al no constar ninguno de los extremos".