Podemos ve al Gobierno "rendido" con los Presupuestos y no contempla otro escenario que las elecciones si son rechazados

Publicada el 12/02/2019 a las 16:18 Actualizada el 12/02/2019 a las 21:03

"Grave irresponsabilidad" de los independentistas

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero , ha lamentado este martes que el Gobierno se haya "rendido" ante la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos y ha admitido que,, aunque no ha precisado cuál sería su preferencia de fecha.Así se ha expresado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cámara Baja para valorar la intervención de la ministra de Hacienda , María Jesús Montero, en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.Según la número dos de Podemos, su grupo confederal, retiren sus enmiendas a la totalidad, y permitan que las cuentas públicas sigan su tramitación en el Congreso."Pese a que el Gobierno parece que se ha rendido, nosotros no vamos a perder la esperanza, pero siendo realista y sabiendo que todos los escenarios están abiertos", ha asegurado, antes de reconocer que si finalmente los Presupuestos son rechazados este miércoles,No obstante,para que se celebren esas hipotéticas elecciones anticipadas, sobre todo cuando todavía quedan "24 horas para seguir negociando" e intentar que no decaigan los Presupuestos."No estamos en eso. Estamos centrados no en cuándo es el mejor momento sino en los Presupuestos y en mantener una esperanza,", ha enfatizado. "Aún así, estamos preparados", ha remarcado.Montero también ha aprovechado para lanzar un aviso a los catalanes. A su juicio,, no sólo porque supone impedir que todos los ciudadanos, incluidos los catalanes, se beneficien de las cuentas públicas "más sociales de la historia", sino porque "romper la mayoría de la moción dificulta la salida democrática al conflicto catalán".En esta misma línea, el diputado de En Comú Podem Joan Mena ha advertido de que si ERC y el PDeCAT tumban las cuentas estarán "". En este sentido, ha señalado que este martes es "el día más negro para Cataluña y para la democracia de los últimos 40 años", y ha dado por hecho que, si no hay presupuestos, "habrá que ir a elecciones".