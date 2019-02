Vox se anota la creación de un "Comisionado de Concordia" en el Gobierno andaluz

Publicada el 12/02/2019 a las 16:31 Actualizada el 12/02/2019 a las 16:54

Logro para Vox en en Andalucía: nen el nuevo Gobierno autonómico de PP y Cs . El portavoz del Ejecutivo,(PP), anunció este martes tras la reunión semanal en el Palacio de San Telmo del gabinete la creación de una nueva figura, el "Comisionado de Concordia", que sustituye y asume las competencias de lo que hasta ahora había sido el director general de Memoria Democrática. Aparte de la dimensión simbólica del logro, hay una conquista política para Vox: el partido de Santiago Abascal continúa determinado la agenda y arrastrando al PP, que la legislatura pasada no votó en contra de la ley, pero ahora quiere cambiarla.Bendodo anunció la búsqueda de un "consenso" parlamentario, que se supone que tendría que abarcar desde Vox hasta Adelante Andalucía, para modificar la actual Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2017 sin votos en contra. Es una cesión a Vox. El partido ultraderechista votó a favor de la investidura dea cambio de que el PP pusiera su rúbrica en un acuerdo que, en su punto 33 , establece: "Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica".El Gobierno PP-Cs sitúa en primer plano las políticas de memoria 21 días después de su constitución. Es un asunto que Vox sitúa, como reitera Francisco Serrano, el presidente de su grupo parlamentario. Su única presidencia de comisión en el Parlamento es la de Cultura, con competencias en memoria histórica, a cuyo frente ha situado a Ana Gil, encendida opositora a la oposición de Franco, que ha exaltado en Twitter a Primo de Rivera. El líder de Vox, Santiago Abascal, culpa al PSOE de haber iniciado la Guerra Civil . El diputado por Málaga de Vox Eugenio Moltó declaró a Sur que no considera que el franquismo fuera una dictadura. Serrano ha prometido proyectar desde la comisión de Cultura una "imagen limpia de nuestra historia, libre de resentimiento sectario".La memoria histórica no es un tema baladí en Andalucía, donde la propia Junta estima que hay 708 fosas comunes , con más de ver aquí el mapa oficial de fosas). Bendodo reiteró que el Gobierno andaluz "evidentemente" cumplirá la ley actualmente en vigor, incluida la subvención de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la represión, pero señaló que la intención del Ejecutivo autonómico es "ampliar su campo de acción" y sustituirla por otra con "mayor consenso". "Queremos ir un poco más lejos. Ir con tranquilidad, con consenso, para mejorar la actual ley, y que todo el mundo pueda sentirse cómodo y representado. No es suficiente con la mayoría. El nuevo marco legal no va a ser pactado con unos o con otros, tiene que ser un texto de consenso. Es un trabajo complicado pero ilusionando", aseguró.No hubo forma de que Bendodo, también consejero de Presidencia y mano derecha de Juanma Moreno, aclarase cómo puedeEs también difícil anticipar cómo podría llegarse a un acuerdo de base parlamentaria amplia del que forme parte Vox, con unas posiciones radicales sobre esta cuestión. Y cómo podría ponerse de acuerdo a Vox con Adelante Andalucía, requisito imprescindible para que el consenso de la futura norma fuera al menos similar al que obtuvo la actual.El partido ultraderechista, en su programa andaluz , recoge la derogación de la ley andaluza de memoria porque, a su juicio, "impone de forma totalitaria una 'versión oficial' muy sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1975, interfiriendo en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de cátedra". En su programa estatal , Vox es todavía: "Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay quea todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España".La defensa de la "concordia" en vez de la "memoria histórica", no obstante, no es exclusiva de Vox. El presidente del PP, Pablo Casado, es un firme defensor de la idea. La nueva fundación del PP, presidida por Adolfo Suárez –hijo del que fuera presidente–, se llama " Concordia y Libertad ".Andalucía se convierte en laboratorio de ensayo del nuevo enfoque sobre las políticas de memoria que impulsanEso sí, el impulso de una modificación legal no sale sin más del PP andaluz, que no llevaba ni una línea del tema en su programa autonómico . Han sido las circunstancias –Casado, Vox, los resultados del 2 de diciembre – las que han llevado al Gobierno andaluz a situar la modificación legal sobre la memoria histórica en el primer plano del Ejecutivo.