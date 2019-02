Podemos y PNV piden al independentismo que salven los Presupuestos y los separen del diálogo sobre Cataluña

Publicada el 13/02/2019 a las 10:48 Actualizada el 13/02/2019 a las 11:19

La segunda jornada del debate presupuestario ha dado voz a ldel proyecto del Gobierno. Y eso ha dado voz a dos formaciones que habitualmente son escuchadas con detenimiento por los independentistas catalanes: Unidos Podemos y el PNV.En nombre de los primeros, Alberto Garzón pidió expresamente a PdCAT y a Esquerraretirando sus enmiendas de devolución y evitando votar “con los que del 155 permanente”, PP y Ciudadanos, los partidos que pretenden suspender indefinidamente la autonomía catalana.Lo que queremos plantear, defendió Garzón, es defender“porque es absolutamente necesario”, porque aunque “es heterogéneo y contradictorio nos interpela hacia el futuro”. Y porque “la salida de las tres derechas [PP, Cs y Vox] es romper España de verdad”.“Quiero dirigirme a los independentistas: comprendo su dolor, perose preguntó.También lo hizoen nombre del PNV, que dijo no entender en qué puede beneficiar a Cataluña que los Presupuestos no salgan a delante. “Hay que recordar cuáles son los límites del interlocutor” cuando se emprende un diálogo, “saber gestionar los tiempos” y “no enrocarse” en una posición, les reprochó. Los nacionalistas vascos, recordó Esteban, defienden que los catalanes puedan votar —y en su opinión acabarán haciéndolo en algún momento— y que los presos salgan a la calle en libertad, peroy no sirven “los desahogos”, sobre todo cuando pueden “condicionar el futuro”.“Cuanto peor mejor”, subrayó, no siempre es así, sobre todoTambién emplazó a los independentistas a cambiar de opinión el portavoz de En Comú, Joan Mena, pidiéndoles que no hagan saltar por los aires todos los puentes y que no voten con PP y Ciudadanos. “renunciar a tener influencia en el Gobierno”. No cierren “la puerta a la mano tendida de la España democrática”, imploró. “¿Para qué votar con los del 155 cuando podemos hacer valer nuestra fuerza?”