El director de la Policía Nacional reprocha al SUP que asistiera a la manifestación de las derechas en Madrid

Publicada el 13/02/2019 a las 21:02 Actualizada el 13/02/2019 a las 21:34

La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, hadel sindicato tras losdel director de la Policía Nacional , Francisco Pardo, por su asistencia a la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid que convocó el PP, Ciudadanos y Vox, informa Europa Press.Mónica Gracia ha explicado en declaraciones a Europa Press que elcon el director general ocurrió durante una reunión celebrada este martes a la que se había convocado también a los"Cuestionó la independencia del SUP por participar en una manifestación en la que, en todo momento,pero que íbamos con la idea de defender el trabajo de los policías en Cataluña", ha señalado Mónica Gracia.La líder del SUP ha explicado que en la reunión respondió a las palabras "fuera de tono" del director general de la Policía. Según ella, el sindicato fue a la manifestación de Colón porque "nadie del Gobierno" rechazó los 21 puntos que Torra planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre los que. Sin embargo, el Ejecutivo, ya en diciembre, anunció que rechazaba la propuesta del Govern con los 21 puntos: este documento "políticamente no tiene ninguna validez" porque no fue pactado."El SUP se ha reunido con partidos de izquierda y de derecha;quien convoca una manifestación para defender el trabajo policial, la unidad de España y la Constitución, pues también iremos", ha añadido.En la reunión con el director general dos días después de la manifestación en Colónde los sindicatos por las reiteradas desconvocatorias de las reuniones sobre el segundo de los tres tramos de subida salarial acordado con el Gobierno del PP y que se mantuvo con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior Reprochan lay también que no se haya aprobado el real decreto para aplicar la subida de 2019 tras la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)