Publicada el 13/02/2019 a las 14:06 Actualizada el 13/02/2019 a las 17:34

El PdeCAT cuestiona la fecha de las elecciones

ERC cree que Sánchez puede seguir gobernando

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno,, que el Congreso ha rechazado con los votos de PP, Cs y los independentistas En declaraciones tras visitar el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell (Lleida) recogidas por Europa Press, ha recordado que, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat, había una semana de margen para intentar retomar el diálogo pero no se ha aprovechado. "porque en algún momento decidieron que los que le dimos la mayoría para ser presidente no somos lo suficientemente buenos para tramitarle los PGE", ha lamentado.Para Artadi, la manifestación del domingo convocada por PP, Cs y Vox tuvo consecuencias sobre la política de Sánchez, pero también ha lamentado que en el PSOE se hayan impuesto "los del 155, los partidarios de que haya un gobierno entre los socialistas y Cs". Tras recordar que, considera que las convocará o no en función de sus expectativas electorales.Sobre el juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo, la consellera cree que, y ha criticado que aún no sepan cuándo empezarán las declaraciones de los encausados. "El Govern va y viene a la prisión de Soto del Real, y el juez Marchena, con los escándalos que tiene asociados, se permite decir a los abogados defensores: 'Se hace camino al andar", ha sostenido.El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ve "discutible" en términos políticos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda convocar elecciones para esta primavera, en pleno juicio del procés, si bien ha recalcado que ésa es una decisión que le corresponde tomar exclusivamente a él.Campuzano ha respondido así, en los pasillos de la Cámara Baja, al ser preguntado sobre si era compatible adelantar las elecciones generales a abril o mayo con el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas implicados en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017., ha dicho Campuzano, antes de apuntar que Sánchez puede entender que la campaña pudiese interferir en el juicio del procés y decidiese esperar a convocar las elecciones para otoño, con el juicio finalizado y la sentencia ya lista. "Pero eso no depende de nosotros, ni del juicio, sino del presidente", ha insistido.Por su parte,no ve inconveniente en que el presidente Pedro Sánchez pueda seguir gobernando pese al derribo de sus Presupuestos Generales de 2019 y considera que, si finalmente adelanta las elecciones, será porque entiende que el PSOE va a ganarlas. En declaraciones en el Congreso después de la derrota del Gobierno en la votación de Presupuestos, Tardà ha asegurado que Sánchez puede mantenerse en la Moncloa ya que sigue teniendo apoyos en Unidos Podemos y el PNV, que han votado con el PSOE.A su juicio, si finalmente el presidente Pedro Sánchez opta por adelantar las elecciones, "": "Supongo que si convoca elecciones será pensando que tiene todas las bazas para ganarlas, porque nadie las convoca pensando que va a perder", ha comentado.En todo caso,con los independentistas, pues considera que el PSOE "ha arriado banderas, se ha plegado a la derecha y se ha perdido esta oportunidad". En su opinión, los socialistas "han cogido miedo y se han atemorizado", lo que le parece "un mal presagio". "No se puede ir a encarar los retos que tenemos con una izquierda tan atemorizada y plegada a los miedos y amenazas de la derecha", ha remachado.Tardàpensando que iba a haber un acuerdo tras haber apoyado al Gobierno " a cambio de nada". "Duele mucho, sabe muy mal ver esta izquierda tan timorata -ha añadido-. Nos han vuelto a pagar con moneda falsa".