La lección del PNV a los independentistas catalanes

Publicada el 13/02/2019 a las 11:20 Actualizada el 13/02/2019 a las 11:32

El portavoz del PNV Aitor Esteban , ha reclamado este martes a ERC PDeCAT su apoyo a los Presupuestos porque estaentre los que creen en el diálogo para superar los conflictos y los que apuestan por la imposición. Durante su intervención en la segunda jornada del debate de totalidad de los Presupuestos, Esteban se ha dirigido a estos partidos "con todo el respeto y sin intentar dar lecciones a nadie" para recriminarles que en una negociación no se puede estar pensando "en el que dirán" y "el contenido debe primar sobre el continente"."Enrocarse en palabras o gestos puede ser lo", ha aconsejado el peneuvista, quien ha apuntado también que en una negociación hay que intentar reconocer los "límites" del interlocutor en la coyuntura del momento. Esteban ha reconocido que los políticos independentistas que llevan más de un año en prisión ", pero cree que en política "hace falta algo más que tener la razón para que las cosas sucedan".Reproducimos el extracto de la intervención de Esteban dedicado a PDeCat y ERC:"Hay más enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos. No me referiré a todas ellas pero creo que es obligado hacerlo con respecto a las de los grupos catalanes que son quienes, en definitiva, pueden inclinar la balanzaSaben que hemos sido respetuosos siempre con sus decisiones y estrategias, las compartiéramos o no en determinados momentos. Hemos apoyado el derecho que asiste a Cataluña a decidir su futuro y su. Y lo seguiremos haciendo. Porque creemos en ello y porque defendemos lo mismo para Euskadi.Pero, con todo el respeto y sin pretender dar lecciones a nadie, he de decirles que en unas negociaciones siempre hay que intentar reconoceren la coyuntura del momento. Y saber gestionar los tiempos.No se puede estar pensando continuamente en el qué dirán. Enrocarse en las palabras o los gestos puede ser lo más cómodo, pero en muchas ocasiones no es precisamente la manera de ser más fiel con. El contenido debe primar sobre el continente.Los y las catalanas quieren mayoritariamente votar en un referéndum. Deberían poder hacerlo. Los dirigentes políticos catalanes llevan sufriendo más de un año de prisión provisional incomprensible. Deberían estar en libertad y sin cargos. Pero en política hace falta algo más que tener la razón para que las cosas sucedan. No basta simplemente con desearlo e invocarlo. Y hay que tomar decisiones elevando la mirada y con. Más allá de los desahogos personales o colectivos.Los movimientos que se adoptan un día pueden determinar la dirección que pueden tomar los acontecimientos futuros que nos. Alguno piensa, lo sé, que cuanto peor es mejor. Pero eso nunca es así. Y menos para la parte más pequeña y débil. En definitiva: hay que hacer política.Personalmente,de rechazar estos presupuestos. Entiendo el emocional momento en que nos encontramos. Coincidiendo con el inicio de un juicio que culmina una injusta y vengativa prisión provisional y que, dicho sea de paso, flaco favor le ha hecho a la política y a la propia España constitucional en cuyo nombre se lleva a cabo. Pero para Euskadi, para Cataluña y para la democracia lo más adecuado, desde la perspectiva del Partido Nacionalista Vasco, es votar en contra de las enmiendas a la totalidad, proseguir la discusión parlamentaria de las cuentas e intentar, si cabe, propiciar su aprobación de manera que pueda agotarse la Legislatura.Y lo haremos no porque estemos convencidos de que son los presupuestos que nosotros hubiéramos hecho. Sino porque su votación puede suponer un símbolo, una disyuntiva entre los que entendemos que ely los que entienden que todo se puede hacer a golpe de imposición".