Llamazares anuncia que Actúa concurrirá a las generales como izquierda "sensata y amable"

Publicada el 14/02/2019 a las 12:19 Actualizada el 14/02/2019 a las 13:49

El exdirigente de IU y fundador de Actúa,, ha señalado este jueves que su formaciónporque creen que hay una parte del electorado de izquierdas que no ve en las actuales fuerzas políticas una representación adecuada, y apunta que quieren representar a la izquierda "sensata y amable".En rueda de prensa, Llamazares ha avanzado así que presentarán listas tanto para las europeas —donde él será candidato—, como para las autonómicas, municipales y generales. No obstante, ha reconocido que no pueden decir que desde Actúa estén "preparados o satisfechos" ante el probable adelanto electoral de las generales, y ha señalado que salir de esta manera de una legislatura. "Salir de esta legislatura así no es buena antesala del proceso electoral, vamos a las elecciones con un tropiezo, pero somos optimistas, iremos a las elecciones para que haya representación de la izquierda seria y amable", ha añadido.A esto, el impulsor de Actúa, ha matizado que la intención de la formación de cara a los distintos comicios, para de esta forma contribuir a una mayoría de izquierdas. A esto, ha añadido que otro objetivo es el de conseguir la regeneración política del país, que no pasa sólo por la lucha contra la corrupción, sino por la búsqueda de diálogo frente a la crispación. "Queremos ser una fuerza para el diálogo, diálogo político y también trasversal. La polarización debe dar paso a un dialogo, a mayor colaboración por afinidad [...]. Queremos ser representativos de sector huérfano de la izquierda", ha añadido.