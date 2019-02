Sánchez anunciará este viernes a las 10 la fecha del adelanto electoral

Publicada el 14/02/2019 a las 21:30 Actualizada el 14/02/2019 a las 21:56

Súperdomingo electoral descartado

El riesgo de recibir el voto de castigo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaráde las elecciones generales, con el escenario del 28 de abril como el más probable, según comenta el entorno más próximo al jefe del Ejecutivo, que tiene tomada la decisión al menos desde este miércoles, informa Europa Press.La decisión del presidente se hará pública en una declaración institucional que el propio Sánchez hará a las. Se hará pública una hora después de que reúna al Consejo de Ministros, que debe ser escuchado antes de que el jefe del Ejecutivo proponga la disolución de las Cortes, según reza el. Para que las elecciones sean el 28 de abril, el decreto de disolución de las Cortes ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estadopor lo que ha de aprobarse en el Consejo de Ministros del viernes anterior, el día 1 de marzo.La opción del 28 de abril ganó de manera clara desde el lunes pasadoen la reunión habitual de maitines en el Palacio de la Moncloa, a pesar de que la primera semana de campaña coincide con la Semana Santa. Aquel día se barajó también la opción del 14 de abril, Domingo de Ramos, perode comunicación, fue inmediatamente descartada por la cúpula del PSOE.Aunque el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha mostrado públicamente su preferencia por el 14 de abril frente al 28,, con parte del país iniciando las vacaciones de Semana Santa,. La efeméride de la proclamación de la II República en 1931 tampoco aconseja apostar por esta fecha en un momento en que el PSOE se dispone a atraer hacia sí al votante de centro.Otras fechas como el 11 de abril o el súperdomingo electoral del 26 de mayo también sonpor fuentes de la dirección del partido, la primeray la segunda, que consideran que les privaría de poder hacer campaña en favor de su gestión. No obstante,en el seno incluso del propio Gobierno y del PSOE, donde hay quienes ven más oportuno que el presidente convocara después de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.La, según coinciden en señalar fuentes del Gobierno y del PSOE, tiene que ver con aprovechar la foto de las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) en la manifestación del domingo pasado en Colón, quey que los socialistas perciben como un error de Ciudadanos que les pasará factura porque les aleja del centro, espacio que dejan libre para que el PSOE lo ocupe. Y también la imagen que se produjo ayer en el Congreso de PP y Ciudadanos votando lo mismo que los partidos independentistas para tumbar los Presupuestos que el Gobierno ha vendido comode la historia.Pero ni siquiera dentro del Ejecutivo todos tienen tan clara esta estas imágenes de los últimos días . Hay ministros dentro del Gobierno que opinan que esas instantáneas no van a favorecer al PSOEEstas fuentes creen además que, efectivamente, el voto de castigo se lo podría llevar Pedro Sánchez, por lo que no ocultan que se trata de una apuesta arriesgada. Argumentan en este sentido que no es bueno convocar desde una posición de perdedor tras haber sido incapaz de tramitar los Presupuestos . En cambio, hay quienes opinan que el momento actual también puede resultar propicio para el PSOE porque, con el recuerdo fresco de la ruptura de las negociaciones con los independentistas para aprobar el Presupuesto, resulta más fácil demostrar y explicarle a la ciudadanía que Sánchez no tuvo nunca pactos ocultos con los soberanistas.Otro argumento en contra de convocar las generales antes del verano que se repite en algunos sectores del Gobierno y del PSOE es la inconveniencia de convocar elecciones con un juicio como el del procés en marcha , en el que se está discutiendo sobre la esencia de lo que es España. Otras fuentes apuntan a que tener al país con un Gobierno en funciones durante el desarrollo del juicio e incluso para cuando llegue la sentencia no es el escenario más conveniente tras la experiencia vivida con el independentismo catalán.Entre quienes defienden ir a elecciones ya para aprovechar un momento supuestamente ventajoso para el PSOE y los que abogan por esperar a después del 26 de mayo,que prefiere que se adelanten las generales para que el voto de castigo se lo lleve Pedro Sánchez y no los territorios el 26 de mayo.