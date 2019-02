Publicada el 17/02/2019 a las 20:30 Actualizada el 17/02/2019 a las 20:22

A apenas tres meses para las elecciones municipales y autonómicas, parece probable queen, al menos, dos candidaturas. Más Madrid, el partido liderado por Íñigo Errejón y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se niega a renunciar a su marca para presentarse a los comicios, y lo mismo ocurre con Podemos, que insiste en que no piensa integrarse en la formación de su ex número dos y que apuesta por un pacto con IU bajo el nombre de Unidas Podemos para las elecciones autonómicas.Esta división podría terminar provocando que Carmena se vea obligada a hacer campañaque tendría asignado Ahora Madrid por sus resultados en las elecciones de 2015, una cantidad que asciende a cerca de 86.000 euros. Y lo que sí está claro es que Errejón no podrá disfrutar de la cuantía que corresponde a Podemos para sufragar su campaña en la Comunidad de Madrid, que supone un total de más de casi 312.000 euros, salvo que al final alcanzasen un pacto para ir juntos.Tal y como establece la ley, el Ministerio del Interior concede a los partidos políticos que obtuvieron representación en los anteriores comicios una subvención para hacer frente a los gastos derivados de la campaña electoral. La cuantía total del ingreso depende de los resultados que obtengan las formaciones en las elecciones, pero los partidos pueden solicitarantes de la cita con las urnas un adelanto de hasta el 30% de la cantidad total que les corresponde. El montante de ese adelanto se calculaEn el ámbito municipal, a los partidos les corresponde una subvención de 270,9 euros por cada concejal electo, a la que se suma otra de 54 céntimos de euro por cada voto obtenido y una tercera que sirve para sufragar los envíos de propaganda electoral por correo y que es de 22 céntimos más por elector. Ahora Madrid no tiene derecho a cobrar nada por la propaganda por correo, ya que no cumple el requisito de haber presentado lista en más de la mitad de los grandes municipios de la Comunidad de Madrid. Pero,, sí generó derecho a percibir 286.067 eurospara sufragar los gastos de su anterior campaña.El 30% de esa cantidad son: esa es la cantidad que tendría derecho a solicitar Ahora Madrid como adelanto de la subvención para afrontar la campaña de las elecciones de mayo de 2019. Pero Ahora Madrid no se va a presentar a las elecciones. Una de las decisiones que tomó hace meses Carmena para ganar capacidad de maniobra a la hora de confeccionar y controlar su lista fue la de acabar con la anterior marca y promover un paraguas nuevo, el de Más Madrid, que el pasado fin de semana un miembro de su equipo registró como partido político ante el Ministerio del Interior . Y, jurídicamente,por mucho que la segunda vaya a presentar como candidata a la misma persona, Carmena, que concurrió con la primera en 2015.La norma deja claro que las subvenciones corresponden a formaciones con concejales electos, y en 2015 Más Madrid no consiguió ningún edil porque no existía. Por lo tanto, a priori,, ya que fue el partido Ahora Madrid el que generó el derecho a cobrarlos. Pero fuentes de la Junta Electoral Central explican, a preguntas de, que pese a que esta es la doctrina, este tipo de supuestos se analizan "caso a caso", y sostienen que aún es pronto para determinar qué ocurrirá con ese dinero, habida cuenta de que Podemos, IU y la alcaldesa siguen –al menos formalmente– conversando.Este portavoz de la Junta Electoral Central explica que, de concurrir finalmente IU por un lado y Más Madrid por el otro y sin el apoyo de Podemos –que ya ha anunciado que renunciará a presentar lista propia en el Ayuntamiento–, la lista de Carmena podríapara tratar de hacerse con la subvención. Sería la Junta Electoral de zona la que tendría que decidir si esta alegación está suficientemente fundada o no, y en su decisión, sostienen las fuentes consultadas, pesaría mucho "cómo reaccionen los otros actores", es decir, Podemos e IU.Pese a que Ahora Madrid es un partido y no una coalición y, formalmente, ni Podemos ni IU están incluidos en su seno, ambas formaciones tienen concejales en Ahora Madrid y han apoyado públicamente durante esta legislatura a Carmena. Por ello, explican estas fuentes de la Junta Electoral, podrían intentar rechazar que la subvención la heredase Más Madrid. Y el asunto podría dilatarse en el tiempo: si alguno de los implicados no estuviera conforme con la decisión que tomara la Junta Electoral de zona, podrían recurrir a la Provincial y, en último término, a la Central."Sería mucho más sencillo si Ahora Madrid, en lugar de haber sido un partido político,", señalan las fuentes de la Junta Electoral consultadas, que ponen como ejemplo la disolución de CiU en 2015. La formación catalana era formalmente una federación de dos partidos, Convergència Democràtica y Unió Democràtica, y al romper su unión, las subvenciones que correspondían a cada uno de ellos en las siguientes elecciones se calcularon en base al número de representantes que tenía cada partido en los grupos parlamentarios de CiU.Por el contrario, y a diferencia de lo que ocurre a nivel municipal, no existe ninguna incertidumbre sobre las subvenciones de las que podrá disfrutar Más Madrid para las elecciones autonómicas, si concurre por separado de Podemos. Íñigo Errejón, su candidato, tendrá que apañárselas para financiar la campaña por otros medios, porque Podemos sí que se presentará a las elecciones en la Comunidad de Madrid –probablemente en coalición con IU– ypor haber obtenido en 2015 un total de 27 diputados y 591.697 votos.Según la normativa autonómica, los partidos tienen derecho a cobrar 16.383 euros por escaño obtenido y 83 céntimos por cada voto, además de 18 céntimos más por elector para sufragar los envíos de propaganda electoral por correo. Así que, por sus resultados en los comicios anteriores, Podemos, ya que la Comunidad de Madrid también ofrece a los partidos con representación un 30% de lo que les corresponde en base a sus resultados en las anteriores elecciones. Errejón no verá nada de ese dinero, que se destinará a sufragar la campaña del candidato que presente Podemos y que el partido morado aún no ha decidido.