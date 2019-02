Publicada el 15/02/2019 a las 13:31 Actualizada el 15/02/2019 a las 13:50

Los contactos con el Gobierno

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern,, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchezy le ha reprochado haber convocado elecciones anticipadas en abril. "Habiendo ya una convocatoria de elecciones para el 26 de mayo, el PSOE escoge el 28 de abril", ha criticado en rueda de prensa este viernes.Sánchez ha anunciado tras un Consejo de Ministros que, tras la(PGE), ha decidido adelantar los comicios generales. Artadi ha acusado al líder socialista dey le ha reprochado no abordar el proceso soberanista catalán con valentía, cuestión que ha vinculado al adelanto electoral. "Ha malgastado una oportunidad que tenía: la mayoría de la moción de censura que le hizo presidente, porque no ha hecho un buen análisis de la realidad ni ha dado ningún paso para resolver el conflicto", ha reflexionado. "Se vuelve a demostrar quesi no se afronta el problema político con Cataluña", y ha añadido que no se trata de un conflicto de la Generalitat con el PP, sino un problema de Estado. Así, ha destacado que el proceso soberanista empañó la campaña electoral andaluza de diciembre: "En unas elecciones importantes para Andalucía, su gente y sociedad, el elemento central ha sido Cataluña".Preguntada por los espacios abiertos entre el Estado y la Generalitat tras la llegada de Sánchez a la Presidencia, como la Comisión Bilateral, ha confiado en que. Sobre los contactos con el Ejecutivo, ha lamentado que no se han dado pasos sustanciales porque el PSOE "tiene una fractura entre los que realmente quieren avanzar y los que quieren hacer un gobierno con Cs para mantenerlo todo como está".